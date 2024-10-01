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國際
2024-10-01 16:08:54

日本天氣｜日本恐受雙颱風吹襲 山陀兒周四將接近沖繩 料帶來豪雨

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圖為颱風安比今年8月中吹襲日本，在福島縣磐城市沿岸激起巨浪。(資料圖片)

圖為颱風安比今年8月中吹襲日本，在福島縣磐城市沿岸激起巨浪。(資料圖片)

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遊日注意……日本氣象廳周二(1)預測，颱風山陀兒之後將轉向東北方向移動，暴風圈料在周四(3)至周五(4)接近沖繩一帶，而另一颱風燕子之後也可能影響關東地區。

日本放送協會(NHK)報道，氣象廳預測，若受到山陀兒影響，八重山周三最大風速料達每秒20公尺、最大瞬間風速達每秒30公尺。八重山與宮古島周四風勢將繼續增強。上述地區周邊海域也可能出現巨大風浪，八重山與宮古島周三海浪料高達6公尺與5公尺。

料沖繩局部地區降大雨

預測沖繩本島將受到颱風周邊的潮濕空氣影響，局部地區料降下大雨。沖繩縣先島群島之後恐受颱風移動影響，或出現警報級大雨及滿潮。

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氣象廳周二上午發布的颱風路徑預測圖顯示，山陀兒上午9時位於南海，中心氣壓915百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺。沖繩氣象台呼籲民眾留意風暴消息，盡早做好防風準備。

日本氣象廳發布雙颱風預測路徑圖。(互聯網) 圖為日本今年8月中受颱風吹襲，東京降下大雨。(資料圖片) 颱風珊珊8月底吹襲日本，連場大雨導致岐阜縣大垣市水浸。(資料圖片)

颱風燕子周二晚將接近關東

另一方面，預測颱風燕子周二晚將接近關東地區。周二上午9時，燕子位於伊豆群島八丈島東南東約180公里，氣象廳預測，燕子將從伊豆群島東面，向北移動至關東地區以東，屆時關東與伊豆群島預料將刮起強風。氣象廳呼籲上述地區居民要注意大浪以及強風。

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根據氣象廳周二上午發布的資訊，燕子上午9時位於八丈島東南偏東約180公里，中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。

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