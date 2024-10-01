日本天氣｜日本恐受雙颱風吹襲 山陀兒周四將接近沖繩 料帶來豪雨

遊日注意……日本氣象廳周二(1日)預測，颱風山陀兒之後將轉向東北方向移動，暴風圈料在周四(3日)至周五(4日)接近沖繩一帶，而另一颱風燕子之後也可能影響關東地區。
日本放送協會(NHK)報道，氣象廳預測，若受到山陀兒影響，八重山周三最大風速料達每秒20公尺、最大瞬間風速達每秒30公尺。八重山與宮古島周四風勢將繼續增強。上述地區周邊海域也可能出現巨大風浪，八重山與宮古島周三海浪料高達6公尺與5公尺。
料沖繩局部地區降大雨
預測沖繩本島將受到颱風周邊的潮濕空氣影響，局部地區料降下大雨。沖繩縣先島群島之後恐受颱風移動影響，或出現警報級大雨及滿潮。
氣象廳周二上午發布的颱風路徑預測圖顯示，山陀兒上午9時位於南海，中心氣壓915百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺。沖繩氣象台呼籲民眾留意風暴消息，盡早做好防風準備。
颱風燕子周二晚將接近關東
另一方面，預測颱風燕子周二晚將接近關東地區。周二上午9時，燕子位於伊豆群島八丈島東南東約180公里，氣象廳預測，燕子將從伊豆群島東面，向北移動至關東地區以東，屆時關東與伊豆群島預料將刮起強風。氣象廳呼籲上述地區居民要注意大浪以及強風。
根據氣象廳周二上午發布的資訊，燕子上午9時位於八丈島東南偏東約180公里，中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。