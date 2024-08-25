日本天氣｜日本暴雨不斷 京都車站水浸(有片)

日本暴雨不斷，繼東京日前突降100毫米雨量後，關西地區周日也遭暴雨襲擊，京都車站部分區域水浸，東海道新幹線部分線的列車一度停駛。日本氣象廳在當地下午5時30分，向京都府發出「大雨特報」。網上片段可見京都車站八條口的餐廳附近道路因水浸暫停通行，大量雨水不斷從渠口湧出，商店忙於清除店內積水。

另外，受太平洋高氣壓影響，日本九州至東北地區周日天氣亦不穩定，富山縣、新潟縣、岩手縣等地發出「短時間大雨情報」。截至當地時間下午5時10分，岩手縣遠野市一小時降100毫米雨量；富山縣上市町自下午1時5分起，每小時雨量達146.5毫米，是有紀錄以來新高。