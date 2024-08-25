日本天氣｜日本暴雨不斷 京都車站水浸(有片)

日本暴雨不斷，繼東京日前突降100毫米雨量後，關西地區周日也遭暴雨襲擊，京都車站部分區域水浸，東海道新幹線部分線的列車一度停駛。日本氣象廳在當地下午5時30分，向京都府發出「大雨特報」。網上片段可見京都車站八條口的餐廳附近道路因水浸暫停通行，大量雨水不斷從渠口湧出，商店忙於清除店內積水。
另外，受太平洋高氣壓影響，日本九州至東北地區周日天氣亦不穩定，富山縣、新潟縣、岩手縣等地發出「短時間大雨情報」。截至當地時間下午5時10分，岩手縣遠野市一小時降100毫米雨量；富山縣上市町自下午1時5分起，每小時雨量達146.5毫米，是有紀錄以來新高。
JR京都駅に今年の雨男ガチ勢が降り立ったせいで☔️⚡️ pic.twitter.com/5j8WWxpn5g— Fumito Makino (@SRAM_mkn) August 25, 2024
長岡駅カオスです。 pic.twitter.com/vEwYmtrv6m— イケダ (@ikeda_txkxm) August 25, 2024
箱根やばい— naoki バイク垢@XL883R (@naoki_ftr_xl_98) August 25, 2024
道が川になってバイクで進めない😭 pic.twitter.com/2fb9Ylsu0Q