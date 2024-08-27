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國際
2024-08-27 14:56:14

日本天氣｜超強颱風珊珊料周四先登陸九州 後二度登陸四國或本州再北上 日航取消122航班

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颱風逼近，九州宮崎縣沿海周二翻起巨浪。(美聯社)

颱風逼近，九州宮崎縣沿海周二翻起巨浪。(美聯社)

日本氣象廳最新預測，颱風珊珊本周四(29)可能先登陸九州，之後直撲四國或本州，再北上吹襲日本廣泛地區，影響時間和範圍都比之前預測的大。受颱風影響，日本航空取消周二至周三122個航班，逾5,000旅客受影響。

珊珊已增強至「非常強烈颱風」

氣象廳周二上午公布的資訊顯示，珊珊上午11時位於日本奄美市東方約110公里海面上，以緩慢速度朝西北偏西方向移動，目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，已增強到氣象廳分類的「非常強烈颱風」。

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預測珊珊的中心氣壓將在周三(28)上午進一步降至935百帕、近中心最大風速增強到每秒50公尺、最大瞬間風速也增強到每秒70公尺。至周四(29)上午，中心氣壓將微升至940百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。

九州宮崎一座神社對出海面大浪。(美聯社) 風暴移近，九州宮崎縣民眾周二到岸邊觀浪。(美聯社)

日航與全日空取消逾百內陸及國際線航班

根據氣象廳最新預測颱風移動路徑，珊珊可能會在周三北轉，到周四上午再轉東北登陸九州，周五(30)可能再登陸四國或本州，然後再北上吹襲日本廣泛地區。至91日上午，中心位置將位於東北。

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隨著珊珊逼近，日本航空宣布取消周二至周三共122國內線及國際線航班，估計影響旅客超過5,000人。全日空從周二起至周五，也可能有航班延誤或取消。

多條新幹線料停駛

鐵路交通方面，JR東海道新幹線與山陽新幹線從周四至周六之間，可能全線或部分路段停駛。九州新幹線可能從周二傍晚起受影響，周三起可能停駛。

珊珊已快速增強為氣象廳定義的「非常強烈颱風」，將逼近鹿兒島縣奄美地區，為當地及西日本到東日本的靠太平洋側地區帶來大雨。氣象廳呼籲民眾嚴防暴風、大浪及土石災害等災情。

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