日本天氣｜超強颱風珊珊料周四先登陸九州 後二度登陸四國或本州再北上 日航取消122航班

日本氣象廳最新預測，颱風珊珊本周四(29日)可能先登陸九州，之後直撲四國或本州，再北上吹襲日本廣泛地區，影響時間和範圍都比之前預測的大。受颱風影響，日本航空取消周二至周三122個航班，逾5,000旅客受影響。

珊珊已增強至「非常強烈颱風」

氣象廳周二上午公布的資訊顯示，珊珊上午11時位於日本奄美市東方約110公里海面上，以緩慢速度朝西北偏西方向移動，目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，已增強到氣象廳分類的「非常強烈颱風」。