日本天氣｜超強颱風珊珊料周四先登陸九州 後二度登陸四國或本州再北上 日航取消122航班

日本氣象廳最新預測，颱風珊珊本周四(29日)可能先登陸九州，之後直撲四國或本州，再北上吹襲日本廣泛地區，影響時間和範圍都比之前預測的大。受颱風影響，日本航空取消周二至周三122個航班，逾5,000旅客受影響。
珊珊已增強至「非常強烈颱風」
氣象廳周二上午公布的資訊顯示，珊珊上午11時位於日本奄美市東方約110公里海面上，以緩慢速度朝西北偏西方向移動，目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，已增強到氣象廳分類的「非常強烈颱風」。
預測珊珊的中心氣壓將在周三(28日)上午進一步降至935百帕、近中心最大風速增強到每秒50公尺、最大瞬間風速也增強到每秒70公尺。至周四(29日)上午，中心氣壓將微升至940百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。
日航與全日空取消逾百內陸及國際線航班
根據氣象廳最新預測颱風移動路徑，珊珊可能會在周三北轉，到周四上午再轉東北登陸九州，周五(30日)可能再登陸四國或本州，然後再北上吹襲日本廣泛地區。至9月1日上午，中心位置將位於東北。
隨著珊珊逼近，日本航空宣布取消周二至周三共122國內線及國際線航班，估計影響旅客超過5,000人。全日空從周二起至周五，也可能有航班延誤或取消。
多條新幹線料停駛
鐵路交通方面，JR東海道新幹線與山陽新幹線從周四至周六之間，可能全線或部分路段停駛。九州新幹線可能從周二傍晚起受影響，周三起可能停駛。
珊珊已快速增強為氣象廳定義的「非常強烈颱風」，將逼近鹿兒島縣奄美地區，為當地及西日本到東日本的靠太平洋側地區帶來大雨。氣象廳呼籲民眾嚴防暴風、大浪及土石災害等災情。