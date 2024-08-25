日本天氣｜颱風珊珊料周三登陸四國 再從南向北吹襲日本 遠至北海道等廣泛地區將受影響

預測珊珊接著會橫向越過日本近畿地區，之後進入日本海，持續沿日本海朝東北方向移動，預計包括北海道在內的日本廣泛地區將受影響。預料颱風將在周五(30日)上午9時前減弱為熱帶低氣壓。

氣象廳公布颱風路徑最新預測圖，指出珊珊一度偏西移動，預料至周二(27日)將轉向東北直撲本州，至周三料登陸四國，預測暴風圈在周二至周三將接觸日本陸地。

颱風「珊珊」正逼近日本，氣象廳預測可能在周三(28日)登陸四國，隨後再由南向北吹襲日本各地。預計珊珊登陸前後將刮起每秒60公尺的最大瞬間風速的強風。

民間氣象公司Weather Map氣象預報員鈴木悠表示，珊珊移動路線比當初預測更偏西，從九州南部到關東沿海地區為主的地區，預料從周一(26日)下午起風雨將開始增強。

氣象廳上午發布的資訊顯示，珊珊上午9時位於日本南方海面上，以每小時30公里速度朝西北移動，中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺，強度與風力跟前一天相同，同屬氣象廳分類的「強烈颱風」。

鈴木悠表示，預料珊珊將於周三從九州至東海地區一帶登陸並直撲日本，呼籲民眾在周一上午前做好防颱風準備。

珊珊預計至27日上午將增強為「超強颱風」，屆時位置將在接近日本的南方海面上，預料28日登陸四國後，將減弱為「強烈颱風」，屆時中心氣壓將進一步降至955百帕、近中心最大風速增強到每秒40公尺、最大瞬間風速也增強到每秒60公尺。

氣象廳颱風分級

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「超強颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。