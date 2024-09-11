日本天氣｜颱風貝碧嘉續增強 氣象廳預測周六逼近沖繩

颱風貝碧嘉於周二(10日)晚形成，風力持續增強，正朝西北方向移動，日本氣象廳預測周六(14日)將接近沖繩，計劃赴沖繩旅遊的民眾須留意颱風動向。

日本放送協會(NHK)報道，氣象廳表示，貝碧嘉周二晚9時在日本南面太平洋上的馬里亞納群島附近形成。氣象廳周三中午公布的資訊顯示，貝碧嘉中午12時位於馬里亞納群島，以每小時20公里速度朝西北移動，目前中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

貝碧嘉周六料增強為「強烈颱風」

氣象廳預測貝碧嘉將在周六(14日)上午增強為「強烈颱風」，屆時中心氣壓將降至965百帕、近中心最大風速增至每秒35公尺、最大瞬間風速也增強到每秒50公尺。