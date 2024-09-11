日本天氣｜颱風貝碧嘉續增強 氣象廳預測周六逼近沖繩

颱風貝碧嘉於周二(10日)晚形成，風力持續增強，正朝西北方向移動，日本氣象廳預測周六(14日)將接近沖繩，計劃赴沖繩旅遊的民眾須留意颱風動向。
日本放送協會(NHK)報道，氣象廳表示，貝碧嘉周二晚9時在日本南面太平洋上的馬里亞納群島附近形成。氣象廳周三中午公布的資訊顯示，貝碧嘉中午12時位於馬里亞納群島，以每小時20公里速度朝西北移動，目前中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。
貝碧嘉周六料增強為「強烈颱風」
氣象廳預測貝碧嘉將在周六(14日)上午增強為「強烈颱風」，屆時中心氣壓將降至965百帕、近中心最大風速增至每秒35公尺、最大瞬間風速也增強到每秒50公尺。
貝碧嘉將直撲沖繩
根據颱風路徑預測圖，預測貝碧嘉將直撲沖繩及奄美地區，到周六上午將移至沖繩東面，並在下周日(15日)上午前將穿越沖繩。考慮到貝碧嘉可能來襲，沖繩縣14日至16日的活動相繼取消或延後。
日本氣象廳颱風分類
根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度分級，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，稱為「猛烈颱風」。
依規模分級，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為「大型颱風」；暴風半徑範圍超過800公里以上，稱為「超大型颱風」。