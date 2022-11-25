日本太空人研究造假　原定明年再上國際太空站

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）證實，曾前往國際太空站工作的太空人古川聰，其團隊的研究證實有不正當的數據，將會對古川作出處分。而古川原定明年會第2度前往國際太空站工作。

JAXA今日（25日）公布，指古川聰以及其團隊所進行的醫學研究中，存在不正當的行為，機構的代表佐佐木宏為事件道歉：「對於結果背叛了研究對象所提出的善意，對所有相關的人士感到非常抱歉。」

本身為醫生的古川，與其團隊被指在2016年至17年的研究中，存在不正當的數據。有關的研究是在茨城縣JAXA的設施內進行，要求受驗者在模仿國際太空站內環境，在經過14日後，提供有關血液及心理狀態的數據。而JAXA調查後，發現當中存在虛假以及重複的數據。

原被選中將第2次前往國際太空站

JAXA確認有關研究未有遵守醫學研究的指引，而且程度嚴重，並在今日向日本文部科學大臣呈交報告，之後將會對古川及相關人士作出適當的處分。

58歲的古川聰，本身是外科醫生，在1999年成為日本3名候選太空人之一，在2001年正式成為太空人。於2011年6月乘坐聯盟號太空船前往國際太空站，在太空站內逗留了167日。在2020年，古川再被選為前往國際太空站長期逗留的人員之一，預定在明年起飛。