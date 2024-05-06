日本太陽能發電廠電纜被盜增多　6成被捕者為外國人

日本稱太陽能電廠的電纜因為沒有守衛被指成為竊匪的寶山。(網上圖片)

日本的太陽能供電設施，被指因為沒有作出防盜措施，成為了近年竊匪的「寶山」。有電廠更試過一年被盜6次。而根據警方數字，去年在關東偷銅線被捕人士之中，有6成都是外國人。

日本《讀賣新聞》報道，當地的太陽能供電設施的電纜，被盜數字日漸增加。然而因為有關設備欠缺防盜裝置，令到盜竊集團經常向他們埋手，有關當局在考慮加強在轉賣金屬製品作出限制。

發電廠半年被偷6次

在茨城縣的一個1.5公頃的發電場，當地職員表示他們在2022年12月發生首次有銅製電纜盜竊事件，當時有850米連接到發電板的電纜被偷去，估計約值550萬日圓，而在之後的半年間，共發生過6次的偷竊事件。電廠之後花費300萬日圓設置警報器，當有人接觸就會響號，之後就再沒有盜竊發生了。職員指，可能因為有關偷竊可以從保險費中取回，故有關方面忽視了問題。報道指出，茨城縣的發電設施是全國第2名，然而去年的偷竊事件比之前一年增加2.6倍。