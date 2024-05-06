日本太陽能發電廠電纜被盜增多　6成被捕者為外國人

日本的太陽能供電設施，被指因為沒有作出防盜措施，成為了近年竊匪的「寶山」。有電廠更試過一年被盜6次。而根據警方數字，去年在關東偷銅線被捕人士之中，有6成都是外國人。
日本《讀賣新聞》報道，當地的太陽能供電設施的電纜，被盜數字日漸增加。然而因為有關設備欠缺防盜裝置，令到盜竊集團經常向他們埋手，有關當局在考慮加強在轉賣金屬製品作出限制。
發電廠半年被偷6次
在茨城縣的一個1.5公頃的發電場，當地職員表示他們在2022年12月發生首次有銅製電纜盜竊事件，當時有850米連接到發電板的電纜被偷去，估計約值550萬日圓，而在之後的半年間，共發生過6次的偷竊事件。電廠之後花費300萬日圓設置警報器，當有人接觸就會響號，之後就再沒有盜竊發生了。職員指，可能因為有關偷竊可以從保險費中取回，故有關方面忽視了問題。報道指出，茨城縣的發電設施是全國第2名，然而去年的偷竊事件比之前一年增加2.6倍。
有警察就指出，賊人會專門找一些沒有閉路電視，以及聘請保安的設施下手，往往駕車到達現場後，就用刀割走銅線，然後放上貨車運走。報道指，去年在關東地區偷走銅線而被捕的人有至少42人，當中3成是日本人，餘下6成包括為柬埔寨、越南、泰國、老撾以及中國人。調查指，在社交網站有不少逾期居留的外國人集結，並成為多個盜竊集團。
保險公司索償急升
當中茨城的警察去年就破獲一個5人的柬埔寨人集團，並涉及約80宗同類案件，偷取了約2.7億日圓的物品。因此日本警察廳在去年底就向全國的設施進行調查，以了解有關被偷竊的情況。而根據日本主要的4間保險公司提供的數字，有關設施因為盜竊問題的賠償，由2021年的約42億日圓，至去年上半年急升至124億日圓。
為了防止賊人轉售圖利，以及二手店買入賊贓，茨城及鄰近的千葉縣打算修訂法例，要求記錄有關轉賣者的身份，目標是在今年內在縣議會通過。有業界人士指，有關的盜竊事件，影響了日本在再生能源的發展，呼籲業界要加強防盜意識，並希望政府加強協助。