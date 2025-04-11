日本奈良中學足球隊遇雷劈　6學生送院1人仍昏迷

日本奈良縣一間中學在周四（10日）傍晚發生意外，該校的操場被雷電擊中，6名學生進行足球訓練的男女學生被送院，最初2人昏迷，其後1人恢復意識，但仍有1人昏迷。

日本媒體報道，在周四下午5時50分，位於奈良市學園中一丁目的帝塚山學園的球場被雷電擊中。其中3名同為14歲的男學生被擊中倒地，當中1人心肺功能一度暫停，另外2人未能清晰回應而要送院。另外2名14歲男學生，以及1名16歲的女高中生就因為手腳麻痺亦被送院。3名倒地的男學生，當中失去心肺功能的1人已恢復心跳，但他與另1名同學仍然昏迷，至於另1人就已經清醒，沒有生命危險。