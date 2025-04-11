日本奈良中學足球隊遇雷劈　6學生送院1人仍昏迷

日本奈良縣一間中學在周四（10日）傍晚發生意外，該校的操場被雷電擊中，6名學生進行足球訓練的男女學生被送院，最初2人昏迷，其後1人恢復意識，但仍有1人昏迷。
日本媒體報道，在周四下午5時50分，位於奈良市學園中一丁目的帝塚山學園的球場被雷電擊中。其中3名同為14歲的男學生被擊中倒地，當中1人心肺功能一度暫停，另外2人未能清晰回應而要送院。另外2名14歲男學生，以及1名16歲的女高中生就因為手腳麻痺亦被送院。3名倒地的男學生，當中失去心肺功能的1人已恢復心跳，但他與另1名同學仍然昏迷，至於另1人就已經清醒，沒有生命危險。
學校指事發有114名學生
報道指，5名送院的男生都是學校足球部成員，當時該校的中學足球部與高中的足球部，約20人一同練習，學校的3名足球部顧問都在場。之後天氣突然轉差及落暴雨及行雷。而由於當時足球部及棒球部都在操場，送院的女生是高中的棒球部經理，警察表示在調查事故原因。學校的足球部顧問就表示，在他們決定停止訓練前就突然出現行雷。該學因為周四的事故而在周五停課，學校表示會確認今次事件的起因，以討論往後的應對。學校今日發表初步的報告，指在事發前10分鐘才開始下雨，雨勢瞬間轉大並發生雷暴，當中在操場上有足球、棒球及網球部共114名學生及8名職員。
在周四上午，奈良就向全縣發出雷電注意的警報。而在附近的居民表示，有關的雷電在亳無預兆下就發生，對附近學生受重傷感到擔心。奈良縣政府今日就向所有縣證及私立學校發出通知，表示學校要做好預防事故的措施。在有關通知亦表明，教師或教練需要有雷擊的危險意識，事前應先查看天氣預測，而遇上突發的天氣轉變，應盡快作出應變計劃。