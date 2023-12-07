日本奈良小學生圖自殺向老師求助　教師回覆震驚教育部門

小學生向老師表示想「尋死」，教師卻在紙上畫花並寫上「You Can Do It」。(新聞截圖)

日本奈良市一間小學發生嚴重的教育過失，一名小三女生疑因為遭同學欺凌，透過書信向教師表示：「我希望自己不再存在」，教師回應卻在書信上繪畫花朵，然後用英文寫上「You can do it」。學校其後證實有關事件屬嚴重欺凌事件，家長通報奈良市的教育部門，奈良教育部門為事件道歉。 有關事件發生在去年，一名當時小三的女生，疑因為被同學用腳踢至受傷，女生在6月時，在筆記本上向班主任表示「我希望自己不再存在」，可是教師未有作出適當回應，並在筆記上畫上花朵及寫上「你做得到」的英語。教育部門後來認為有關回應並不洽當。

日本媒體向女童家長進行訪問時，家長透露最初就事件向學校投訴時，校方以「加害的學生否認有做過，無法調查是否屬實。」又向家長指：「學校不是警察」等言論。女童在之後仍繼續被欺凌，在去年9月被證實有「適應障礙」，在家長提出要求調查後，到去年12月才被判斷為嚴重的欺凌事件。 教師回應稱本想給女童鼓勵 對於老師的回應，家長批評：「這是我女兒內心的訥喊，我想她已經是被迫到牆角，這是她想求救的呼喚，我真不理解跟她說『You can do it』究竟是甚麼意思。」奈良的教育委員會就表示，向班主任了解過事件，班主任回應是當時希望給予女童鼓勵，但家長對有關回應感到憤怒。