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國際
2024-02-25 20:38:32

日本奈良東大寺79歲司機疑誤踩油門撞傷2途人 台灣六旬男遭撞不治(更新)

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肇事私家車撞上路旁石壆後停下。(互聯網)

肇事私家車撞上路旁石壆後停下。(互聯網)

2036更新：NHK隨後確認涉事者身份，台灣死者為62歲男子吳其源，被捕男司機為79歲土產店老闆池永明。

日本奈良知名景點東大寺周日(25)發生致命車禍，一名79歲男司機疑誤踩油門，導致私家車失控撞上南大門外參道一群路人，兩人受傷，其中62歲台灣男子頭部受重創昏迷，送院搶救後不治。

媒體報道，事發於上午950分左右，民眾報案指「東大寺參道有汽車衝向人群，造成數人受傷」，肇事私家車撞上路旁石壆後停下，救護員到場後將一名重傷昏迷的男子送院，經搶救約3小時後不治。警方其後確認死者62歲，來自台灣。另一名52歲男傷者來自長野，腰部骨折重傷，須留院治療。

肇事私家車撞上路旁石壆後停下。(互聯網) 車頭損毀嚴重。(互聯網) 事後遊人在參道如常活動。(互聯網) 事後遊人在參道如常活動。(互聯網) 肇事私家車撞上路旁石壆後停下，警員在場處理。(互聯網) 肇事私家車撞上路旁石壆後停下。(互聯網) 警方等搜證調查。(互聯網) 車頭和擋風玻璃損毀。(互聯網) 私家車事後被運走。(互聯網)

傳司機在紀念品店工作

警方事發後依過失駕駛致傷罪嫌逮捕79歲男司機，因台灣傷者不治，警方將改為依過失駕駛致死傷罪嫌進行調查。

據報涉案司機於附近販售紀念品的商店工作，事發後向警方供稱「搞錯油門與煞車踏板」。

東大寺是奈良著名景點，南大門參道旁商店和紀念品店林立，日本放送協會(NHK)報道，事發時有很遊客及參拜善信。一名來自長野縣的男子受訪稱，當時一輛私家車突然駛至，同行友人就被撞倒，他倒地後清醒，但傷勢令人憂慮。奈良公園一名職員表示，私家車以高速暴衝撞倒兩人，路人爭相走避，一度引起恐慌。

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