日本奈良計劃明年辦免費KPOP活動惹非議

南韓的K-POP文化影響全球，鄰國日本也受到影響。而日本的奈良縣就計劃在明年10月，藉着日韓關係正常化60周年以及南韓忠清南道與奈良縣建立友好閞係15周年，而舉辦音樂交流活動，邀請K-POP明星參加，並免費招待入場。然而事件在公布後引起非議，奈良縣知事的山下真周四（12日）透過社交媒體解釋，但仍然未平息風波。
有關的事件源於奈良縣政府，計劃耗資2.7億日圓的開支舉辦有關的音樂會。山下真透過社交媒體X為事件解畫，甚至把奈良縣的歷史都拉出來，稱奈良與古代韓國的百濟王朝，從日本飛鳥時代已有交流云云。對於有關音樂會的費用，山下表示原本是打算是收費的音樂會，不過考慮到是國際的友好親善活動，故最後決定免費招待。他又指，南韓的忠清南道會負責藝人派出的開支，而奈良就承擔有關會場設施及保安等的費用。
網民不滿削開支中止傳統活動
山下又指，雖然開支達到億元以上，但是可以讓一些沒有多少金錢的日本年輕人接觸到K-POP，對兩國的親善交流都起到作用。同時又指出美、日、韓三國之間合作的重要性，故此不應該只考慮開支的多少。
然而網民對山下的解釋並不滿意，尤其是一些奈良縣的居民。原因是奈良縣今年以人氣及滿意度不足，而停止舉辦推廣當地平城宮遺址及文化的「天平祭」活動，網民批評山下，以削減開支為理由取消「天平祭」，卻把資金花費在一個單日的免費活動上是不能夠接受。其他網民也指出，不如把2億日圓花費在其他的地方，又批評如果擔心日本年輕人沒有錢，就不如給他們錢。
奈良県が来年10月に開催を予定している日韓国交正常化60周年及び奈良県と忠清南道の友好提携15周年を記念する音楽交流イベントに対し、様々なご意見を頂戴しておりますので、その背景事情を説明させていただきます。…— 山下まこと (@yamashitamakoto) December 12, 2024