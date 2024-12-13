日本奈良計劃明年辦免費KPOP活動惹非議

南韓的K-POP文化影響全球，鄰國日本也受到影響。而日本的奈良縣就計劃在明年10月，藉着日韓關係正常化60周年以及南韓忠清南道與奈良縣建立友好閞係15周年，而舉辦音樂交流活動，邀請K-POP明星參加，並免費招待入場。然而事件在公布後引起非議，奈良縣知事的山下真周四（12日）透過社交媒體解釋，但仍然未平息風波。

有關的事件源於奈良縣政府，計劃耗資2.7億日圓的開支舉辦有關的音樂會。山下真透過社交媒體X為事件解畫，甚至把奈良縣的歷史都拉出來，稱奈良與古代韓國的百濟王朝，從日本飛鳥時代已有交流云云。對於有關音樂會的費用，山下表示原本是打算是收費的音樂會，不過考慮到是國際的友好親善活動，故最後決定免費招待。他又指，南韓的忠清南道會負責藝人派出的開支，而奈良就承擔有關會場設施及保安等的費用。