日本女主播新幹線讓座外國情侶惹爭議　向公眾道歉

日本一位新聞女主播，在網上分享在新幹線的列車上，為一對外國情侶讓座的事件，卻釀成網民的指責，該位主播隨即在網上向公眾致歉。

日本自由女主播的伊藤聰子，上月底表示在新幹線的列車上，因為看到鄰座的外國人女子與男友分開坐，故此特意向女子提出與其男友交換坐席。她原意是想表達向外國人傳達好意，然而卻引起不少網民的批評。在網上有人指，這是違反了規則，又指在自由席車廂的話是沒有問題，但是在指定席車廂會造成困擾。有人更表示，如果是在自己原來目的地之間更換還可，但目的地以外就造成問題。