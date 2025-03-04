日本女主播新幹線讓座外國情侶惹爭議　向公眾道歉

日本一位新聞女主播，在網上分享在新幹線的列車上，為一對外國情侶讓座的事件，卻釀成網民的指責，該位主播隨即在網上向公眾致歉。
日本自由女主播的伊藤聰子，上月底表示在新幹線的列車上，因為看到鄰座的外國人女子與男友分開坐，故此特意向女子提出與其男友交換坐席。她原意是想表達向外國人傳達好意，然而卻引起不少網民的批評。在網上有人指，這是違反了規則，又指在自由席車廂的話是沒有問題，但是在指定席車廂會造成困擾。有人更表示，如果是在自己原來目的地之間更換還可，但目的地以外就造成問題。
伊藤在周一（3日）更新網誌表示沒想到那篇網誌引來多方批評。她為事件先向公眾致歉，指事件確實會令後來登車的乘客引起麻煩，因為一個不認識的外國人佔了自己的坐席，並可能因此引發爭議。不過她及後再解釋，自己在新大阪站下車時，原本想提醒該對情侶，不過該對情侶也是在新大阪站下車，因此也免卻了爭議，而情侶事後也向伊藤鞠躬致謝。
伊藤又表示，今次事件提醒了自己，規則就是規則，這是必須要時刻遵守。不過她同樣也分享，早在1月的時候，也為一對母子而交換座位，讓母子可以坐在一起，而她事後也向車上的職員示意，並透露其實類似的情況，職員也會以較彈性的方法處理。