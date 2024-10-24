日本女團新宿街頭表演罕有遭檢控　出道作中止發售兼休團

日本一個女子偶像組合，在今年5月因為在東京的新宿車站外進行演出，在事前未有向警察申請許可，團隊4名成員及經理人公司在內10人，在日前被警方提出書面檢控。團體在今日（24日）也隨即宣布休團。

東京的新宿車站東南口外，雖然不時有表演者在進行街頭表演。然而其實部份路段是受到管制，需要得到當局的批准才可以演出，包括是在東南口的廣場。日本警視廳在周二（22日）時公布，他們向一個女子偶像團隊的成員，以及所屬經理人公司的社長等在內的10人及公司，以違反道路使用規則，對他們作出書面檢控。