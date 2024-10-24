日本女團新宿街頭表演罕有遭檢控　出道作中止發售兼休團

日本一個女子偶像組合，在今年5月因為在東京的新宿車站外進行演出，在事前未有向警察申請許可，團隊4名成員及經理人公司在內10人，在日前被警方提出書面檢控。團體在今日（24日）也隨即宣布休團。
東京的新宿車站東南口外，雖然不時有表演者在進行街頭表演。然而其實部份路段是受到管制，需要得到當局的批准才可以演出，包括是在東南口的廣場。日本警視廳在周二（22日）時公布，他們向一個女子偶像團隊的成員，以及所屬經理人公司的社長等在內的10人及公司，以違反道路使用規則，對他們作出書面檢控。
／— CiON【シーオン】 (@c_on_official) July 26, 2024
『もっちゃん。すとりーと vol.7』
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經理人公司及樂團成員10人被檢控
根據日本警察指，涉案團隊是在今年5月，在東南口廣場擺放播音器材等進行街頭演出，但未有向警察申請許可，在進行調查後決定對有關團體及公司提出檢控。這是當局罕有針對街頭演出而作出的檢控。雖然媒體及警方沒有公開涉事團體的名字，但網上已有傳有關的團體，是日本大型音樂公司愛貝克斯（Avex）旗下的新女子組合CiON。組合原定是在今年與Avex簽約，並推出出道作品。
不過團體在今日公布，承認被檢控的團體就是CiON，同時組合也宣布即時休團，團體的出道作品也中止發售預定。團隊在聲明承認，她們在今年5月在未取得許可下進行街頭演出，並承認就有關不當行為致歉及作出反省，以及對附近受影響人士致歉。團體指，由於檢察廳仍未有作出判決，故此團體決定停止活動反省，故原定推出的作品以及公開演出等都即時取消。日本媒體指，通常未經批准的街頭表演，警察多數只會作出驅離，很少會有提出檢控的事件，故相信可能有關團體是具有惡意及組織性，並對有關交通造成確實影響。