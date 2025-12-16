日本女團HKT48職員遇刺案　超級狂迷擬向偶像落手

在周日（14日）日本福岡市發生的持刀傷人案，據日本媒體報道被捕的30歲無業男子山口直也，有可能是以偶像團體HKT48的成員作為襲擊目標。據團體的粉絲網上指出，山口是團體的「狂粉」，甚至有傳不惜工本購買握手券，因此懷疑他是以成員作為目標犯罪。而在周一福岡發生的另一宗傷人案，受害老翁的兒子被捕。 福岡星期日的傷人案，發生在鄰近福岡巨蛋的商業中心，也是女子偶像團體HKT48劇場所在，由於當時劇場內正進行網上見面會，故此團體的成員都在劇場內。在周日傍晚5時，山口直也持刀去到劇場樓下的停車場，在電梯前刺傷阻止他登上電梯的40歲職員，職員胸部被刺傷重創，山口在逃走時，再與一名看完男團Hey! Say! JUMP演出的27歲女子相遇，並對刺向女子背部後逃去。山口在周一的凌晨報警承認犯案而被捕，警察以殺人未遂將他拘捕。而日本FBS福岡電視台就表示，山口向警察承認以HKT48成員為目標。

犯案地點成員出入必經之路 據日本媒體報道，男子是偶像團體的「狂粉」，每個月至少5至6次參與團體的活動，故此在團體的粉絲群非常有名。警察指，山口當日抵達電梯前，被44歲的職員表示他不能進入，山口隨即從袋中拿出胡椒噴霧射向職員臉部，再拿刀刺去。而山口被捕後，被發現攜有3罐噴霧及2把刀。而在事前一日，職員亦已發現山口在現場，只是警察未有收到滋擾報告。 由於有關的地點，是成員出入必經之路，因此警察懷疑山口是以偶像團成員為目標。而在事件之後，原本在進行的網上見面會，在第8節開始取消。在社交平台有關團體的群組，粉絲指山口是相當有名，故此職員都認得他，又指他曾經是偶像生誕委員會的委員長，協助安排粉絲參與慶祝成員生日活動及購買禮物等。亦有網民稱，山口平常購買大量的握手券，笑指他可能「買到破產」。而團體的營運表示，將確認犯人的身份並禁止他再參與活動。而團體表示，原定由明日的劇場公演會取消，並在本周末重新開放。

博多車站男子刀斬父親自首 HKT48是日本偶像團體AKB48的姊妹團，過去相關的團體發生過多次的活動襲擊事件，當中包括2014年的握手會襲擊事件，導致成員的川榮李奈及入山杏奈受傷，雖然事後團隊的營運加強保安措施，但是仍有發生狂迷跟蹤成員的事件。包括在2018年底發生的NGT48成員山口真帆遭跟蹤及襲擊的事故，事後團隊的處理方法引起過批評。 另外，在周一福岡博多車站亦發生另一宗的持刀傷人案。37歲的男子在事發當晚到警察派出所自首，並承認用刀刺向70多歲的父親，同樣以殺人未遂嫌犯拘捕。