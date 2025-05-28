日本女子大阪卡拉OK內直播撒尿　連鎖集團擬作出起訴

日本再有直播主為搏流量而在店舖內進行迷惑行為。日本連鎖卡拉OK及體育館集團「Round One」在周二（27日）發出公布，表示他們在大阪千日前的店舖，有直播主作出「極其惡劣的迷惑行為」，表示正考慮對有關人士作出起訴。據網民指出，是一位日本女子日前在該店內進行直播，並向店內的玻璃杯撒尿。

據「Round One」在網上公告指出，在周一（26日）的清晨約5時，一名直播主在店舖的卡拉OK房內，對玻璃杯做「不衞生的行為」。集團表示，他們未有確認有關直播的內容，但是收到了直播主的舉報後，已將可能受到污染的玻璃杯全部丟棄，並對涉事的房間進行清潔及消毒。集團又表示，已經就有關事年向警察進行諮詢，並考慮對有關直播主採取民事及刑事的檢控。集團又對有關事件造成顧客及公眾的不安致歉。