日本女子大阪卡拉OK內直播撒尿　連鎖集團擬作出起訴

日本再有直播主為搏流量而在店舖內進行迷惑行為。日本連鎖卡拉OK及體育館集團「Round One」在周二（27日）發出公布，表示他們在大阪千日前的店舖，有直播主作出「極其惡劣的迷惑行為」，表示正考慮對有關人士作出起訴。據網民指出，是一位日本女子日前在該店內進行直播，並向店內的玻璃杯撒尿。
據「Round One」在網上公告指出，在周一（26日）的清晨約5時，一名直播主在店舖的卡拉OK房內，對玻璃杯做「不衞生的行為」。集團表示，他們未有確認有關直播的內容，但是收到了直播主的舉報後，已將可能受到污染的玻璃杯全部丟棄，並對涉事的房間進行清潔及消毒。集團又表示，已經就有關事年向警察進行諮詢，並考慮對有關直播主採取民事及刑事的檢控。集團又對有關事件造成顧客及公眾的不安致歉。
直播稱清洗一下就可以
根據日本的網民指出，涉嫌滋擾店家的是一名在直播平台「Whowatch」上進行直播的女子「Kuru」。她在周一的凌晨在卡拉OK的房內，向房內提供的玻璃杯撒尿以及嘔吐。在直播期間，她曾指只需要清洗一下就可以，又指「唾液跟尿液有甚麼分別？」直言只要清潔就能繼續使用。不過隨着有網友留言表示她可能要面對巨額的索償才了解到事件的嚴重性，並且表示道歉。她在同日下午再於社交平台X上表示，已致電店家如實告訴事件，並表示會作出賠償，而她的直播也在平台被下架。她之後在今日亦再次在X上為自己的行為致歉。
在近年日本的食肆出現不止一次類似的滋擾事件，當中一名高中生被店家提出起訴，並需要作出高額的賠償。