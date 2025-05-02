日本女子生日後失蹤4個月　疑藏屍跟蹤狂前男友家中

日本警察上月底，在川崎市的一戶住宅內，發現部份已腐爛成白骨的遺體，懷疑是在去年12月失蹤的一名20歲女子。而發現屍體的住宅，正是女子的前男友的住址。然而神奈川縣警方未有犯罪事件，故未作立案調查，引起家屬不滿，並發起聯署要求警察追查。 失蹤的女子岡崎彩咲陽，去年12月剛滿20歲後的一個星期突然人間蒸發。警察在星期三（4月30日）到岡崎前男友報住的地址進行搜查，並在住宅內房間的床底發現一個袋，袋內有一具遺體，估計已死去超過一個月。屍體部份已變成白骨，並且有被燒過的痕跡，目前未確認到死者的身份。據報家人過去曾經以岡崎遭到跟蹤而向警方舉報有關男子。

失蹤者的父親透露，在女兒失蹤前就已多次向警方尋求協助。他指女兒在約一年前跟對方交往，但在去年9月女兒被對方施以暴力而報警，及後撤回了投訴，父親表示女兒稱是因為遭男友的恐嚇而收回舉報。之後女兒與男子分手後一直被對方跟蹤。失蹤女子的弟弟也透露，最初以為只是情侶間的爭執，但事件之後變本加厲。 自女子失蹤後男友未再現身 至去年12月20日，與岡崎同住的祖母發現岡崎失蹤，而據報從岡崎的手機資料顯示，她從去年12月9日至失蹤的20日期間，共9次致電警署，在案發當日女子據報在家中睡覺，而家中的一樓一個窗被人打破，女子也自此失蹤。協助過岡崎一家的一位前警員表示，據報在岡崎失蹤當日，她的前男友曾出現在其兼職地方的停車場外守候。該名前警員指，岡崎的定人指在女兒與男友分手後，每日都到他們的家進行跟蹤，但在去年12月20日就沒有再來。

男友疑已經潛逃海外 岡崎的父親在當日就報警，但是警方以沒有涉及罪行為由，未有立案調查。不過岡崎的親屬就不滿：「這事件令人沮喪。在20歲生日之後就失蹤了，原本前途大好的，卻說不涉及『事件』。這根本不可能，之前明明日日在跟蹤，到失蹤後就不見人了。」事後家屬曾在警察外進行聯署。 然而岡崎的前男友，自4月初就離開了日本，並已身處海外。警察相信男子是知道事件的詳情，並在調查其下落。同時警察仍需要時間調查死者的身份。