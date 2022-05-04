日本女性網上賣用過口罩成風潮 沾唇膏和口水漬更值錢

新冠疫情下，對很多人來說，口罩已成為生活必需品。日本有女性網售用過的口罩，看似成了風潮，買家可以加價，購買有唇膏印的口罩。 《每日新聞》報道，Twitter近期有不少貼文出售用過的口罩，如「用過的口罩1個600日圓(約36.2港元)，唇膏印+100日圓(約6港元)」、「戴3日的口罩組」。許多貼文還附上強調沾了唇膏或口水漬的口罩照片。 東京一名30多歲職業女性說，她去年夏天開始在Twitter看到有人賣用過的口罩，她自己慣常在網上出售用不著的二手服飾，覺得賣用過的口罩就像是擴大賣二手物品的種類，所以便開始出售。口罩若不賣給別人就會丟掉，所以她無法抗拒售賣用過的口罩，因可以賺錢。

賣家：有人定期買 她說，去年8月起在Twitter賣用過的口罩，謊稱自己20多歲，附上在工作間和健身房戴了一天、沾上汗水和化妝品痕跡的口罩照片，一開始也懷疑會否人買，未料不到1天就有近10人與她聯絡。 最後她以1個口罩500日圓(約30.1港元)成交，1個月賣出4個左右，至今仍有人定期向她買口罩，有時1個月可賺到約3,000日圓(約181港元)。此外，還有人要求買她穿過的絲襪、內衣，加上口罩至今賺了約2萬日圓(約1,207港元)。 她說，有買家要求見面，但她拒絕，也沒貼出露臉的照片，或告知買家聯絡方式，所以不覺得有危險。可是，最近她生意不太好，因為「同行」愈來愈多，只能減價或加上唇膏印等來做促銷。 另一名中三女生因為朋友有經驗，今年2月她也入行，賣出15個口罩賺了1500日圓(約90.5港元)，也有賣自己穿過的內衣，但拒絕買家要她拍裸照或見面的要求。她說，其實她不想賣這些東西，但因為不能工作又想賺錢買漫畫，打算升高中後就不再賣。