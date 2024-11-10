日本女性說話嬌嗲 聲調高全球標準八度 聲音認知專家拆解原因

日本女性給人的印象是大多聲調較高，尤其是動漫裡的女角時常聲音高亢。《朝日新聞》報道，聲音認知專家山崎廣子分析指，「人類聲音是社會的產物」，日本女性這樣說話是為了符合社會，尤其是男性的期望。 山崎廣子表示，根據各種論文以及實地調查，日本女性說話的聲調，和印度並列為世界最高亢的語調之一。 日本女性發聲頻率「高八度」 她指出，說話聲的大小和聲調會受到語言特徵影響，像是抑揚頓挫和重音等，在某些語言當中，不同聲調起到區分語義的作用，其中日本女性的聲音特別高。從體格來看，一名身高約1.6米的成年女性，她自然的發聲頻率應在220至260赫茲，相當於鋼琴鍵盤中央的La到Do左右，但很多日本女性的發聲頻率達到300至350赫茲，甚至比全球標準的200至220赫茲高了一個八度，相當於幾乎是用假聲在說話。

日本年輕女性愛用「動漫音」說話 日本很多女性會用尖細的聲音說話，特別是年輕一輩時常發出「動漫音」。這種比較嬌嗲的聲音通常是利用提升喉頭、縮短聲道來發聲，對於喉嚨造成很大負擔。 山崎指出，日本女性原本可以發出更低沉的聲音，但要強迫自己這樣說話，是因為社會，更明確地說，是男性無形中對於嬌嗲的聲音有期待。 山崎說，人類成長過程中，不斷接收到的大量聲音數據成為參考，逐漸形成自己的聲音。因此可以說，聲音是由社會塑造的，而聲音也反過來塑造了社會，「所以當周圍的人聲音較高時，自己也會在不知不覺中跟隨這種趨勢，聲調變得更高」。因此有些日本人在國內說話時聲調較高，但在國外生活了一段時間後再回到日本，會發現聲調變得低沉。

高音調通常與弱小形象聯繫 山崎指出，從生物的共通認知來看，高聲調通常代表「體型較小」，像是小孩因為聲帶和聲道較短，所以聲音較高，即是說，高音調通常與弱小、可愛、需要被保護等形象聯繫起來。日本女性是潛意識中受到暗示，認為需要表現出這種形象，「無論男女，在不同場合都會切換聲調，但有些女性會在男性面前，聲音突然變得更高」。 她也指出，不同聲調在不同社會的形象不同，例如美國曾有調查顯示，美國男性認為性感的女性聲音比較低沉，因此有些人會刻意把聲音壓低。這和日本正好相反，反映出異性或社會意識造成的影響。

香港等地女播音員聲調比日本男播員還要低 山崎表示，她測量日本民營電視台10名女播音員的發聲頻率，平均為340赫茲，相當於鋼琴中央Do更上一層的Fa音。而同樣調查美國、英國、德國、中國、澳洲、新加坡、香港的女性播音員，發現平均頻率是140赫茲，甚至比日本男播音員還要低。不僅是體格因素，也因為她們刻意用低沉有力的音調發聲。 山崎指出，日本女主播或播音員的聲音偏高，是因為在學校或電視台培訓時，就是以這種說話方式來指導，無意間被當成標準。而北歐和德國女性播音員聲音低沉，是展現出與年齡相符的成熟感，不像日本刻意要「扮年輕」。這種現象似乎也反應了不同國家女性的「獨立意識」，以及女性的社會地位。

與女性社會地位有關 最後，山崎指出，在性別落差指數(Gender Gap Index，GGI)較低(愈低為男女平等程度愈低)的國家中，女性的聲調往往偏高，像是印度女性的聲調也偏高，該國歧視女性情況十分嚴重。