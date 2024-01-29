日本女漫畫家自殺身亡　日前千字文轟電視製作不尊重作品

日本一名女性漫畫家蘆原妃名子，在周日（28日）失蹤後，今日（29日）被發現在櫪木縣內自殺身亡。蘆原的連載漫畫《SEXY田中小姐》在去年10月才被改編成日劇，不過因為蘆原不滿劇集內容被大幅刪改，在上周五（26日）在社交媒體發文批評劇組，不過在周日突然刪除及道歉後失蹤。

日本媒體報道，原名松本律子的蘆原妃名子，在周日被報失蹤。警視廳隨即派員進行搜索，並在今日於櫪木縣發現蘆原已經死亡，並在其遺體附近發現遺書，相信是自殺。