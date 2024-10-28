日本女職場欺凌同事　鞭炮塞鼻孔火燒臀部

日本傳出一起令人髮指的職場欺凌事件，一名女性貨車司機以工作失誤懲處為藉口，屢次對同事施以殘忍凌虐，包括將鞭炮塞進對方鼻孔引爆，還向其臀部噴灑消毒用的酒精，並用打火機點燃，如今女子已被警方逮捕，恐面臨起訴。

綜合日媒報導，這名44歲女子村本幸子，在兵庫縣寶塚市一家建築公司擔任貨車司機，警方表示，今年2月至8月期間，她以職場「紀律」為由，對兩名男性員工進行長時間的職場欺凌，包括曾在4月將鞭炮塞入一名56歲男性同事的鼻孔，並用打火機點燃引爆，導致對方嚴重受傷。而該公司39歲員工本田大志，則使用BB彈射擊另一名50歲男性同事，造成對方身體及精神上的傷害。

今年8月初，村本和本田更聯手脫下50歲男性同事的褲子，向其臀部潑灑酒精並點燃，使對方嚴重燒燙傷，必須入院治療約2個月。報導指出，外包員工東賢也曾加入施暴行列，以手肘重擊該受害人眼部，甚至拿球棒猛擊其臀部。

村本被捕後矢口否認犯行，辯稱是因同事工作出錯才對其懲戒，本田和東賢則坦承部分犯罪指控。警方表示，受害者因曾向該建設公司借錢，經常遭到村本等人毆打，推測3人應長期對受害者進行暴力威脅。目前警方已將3人移送檢察官辦公室，待進一步調查。