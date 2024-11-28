日本女議員住處失火　東大教授夫與女兒疑雙雙罹難

日本自民黨參議員豬口邦子住處，27日晚驚傳火警，警方消防撲滅火勢發現屋內有2人，其中1人當場死亡、1人送醫不治，疑似是豬口的丈夫及女兒，正確認身分。日媒指其夫豬口孝是知名政治學者，現為東京大學名譽教授。

警方指出，起火點是這棟大樓的6樓，並在屋內找到2人，其中1人當場死亡，另1人送醫不治。警方調查後發現，失火屋子是豬口邦子住處，而事發後她的丈夫豬口孝與一名30多歲女兒，一直失聯，警方推測死亡兩人就是豬口孝與其女，目前正進一步確認身分，而事發時，豬口邦子與另一名女兒不在家。

現年72歲的豬口邦子出生於千葉縣市川市，畢業於上智大學外國語學部德語系、美國耶魯大學政治學博士，現為自由民主黨參議院議員，歷任日本常駐裁軍談判會議代表部大使、上智大學名譽教授、日本學術會議委員等，她的祖父橫田喜三郎是知名國際法學者，丈夫豬口孝是知名政治學者，現任東京大學名譽教授，兩人育有一對雙胞胎女兒。