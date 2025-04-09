日本女高中名校不滿對面起樓　入稟阻規劃稱有被偷拍風險

日本東京都一間女子高中的名校，入稟阻止學校相鄰的土地建設高樓大廈。校方訴訟指有關建設將會為學校帶來被偷拍的風險。
位於東京文京區的女子高中櫻蔭學園，已有超過百年歷史，被稱為東京最難考入的3間女子高中之一，不少畢業生能考入日本的東京大學。該校在去年向東京地方法院入稟，要求東京都政府不要批准鄰近一幢原本8層高的公寓進行改建的計劃。根據有關的計劃，原有的土地會改建城高70米，20層高的高樓大廈。校長的齊藤由紀子在接受訪問時表示：「20層高的大廈對我們學校是晴天霹靂。這對地方的教育環境造成破壞，重建沒有任何好處。」
大廈居民指樓宇老化有危險
在學校的訴訟內容指出，大廈落成後會對學校的日照權造成影響，因為大廈建成後，與學校西面的校舍距離僅11米，會全日遮蔽西面校園的陽光。校長更指出：「我們是女校，所以偷窺偷拍的私隱問題我們都要重視，這對學生的身心健康造成很多不良影響。」有關的土地其實本身設有高度限制，不能建築高於46米的大樓，不過有關發展商向東京都政府申請放寬限制，並表示會創造更多的公共空間。
有關大廈的管理公司就表示，因為大廈已經出現老化，故此提出重建及加入公共空間。而該大廈的住戶就指出，大廈的老化問題吷重，很多地方出現剝落，擔心若遇大地震可能會有倒塌風險，故此認同有關改建的計劃，同時也理解女子高中的憂慮。不過他們仍希望能平衡各方的意見去進行重建。