日本女高中名校不滿對面起樓　入稟阻規劃稱有被偷拍風險

日本東京都一間女子高中的名校，入稟阻止學校相鄰的土地建設高樓大廈。校方訴訟指有關建設將會為學校帶來被偷拍的風險。

位於東京文京區的女子高中櫻蔭學園，已有超過百年歷史，被稱為東京最難考入的3間女子高中之一，不少畢業生能考入日本的東京大學。該校在去年向東京地方法院入稟，要求東京都政府不要批准鄰近一幢原本8層高的公寓進行改建的計劃。根據有關的計劃，原有的土地會改建城高70米，20層高的高樓大廈。校長的齊藤由紀子在接受訪問時表示：「20層高的大廈對我們學校是晴天霹靂。這對地方的教育環境造成破壞，重建沒有任何好處。」