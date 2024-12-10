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國際
2024-12-10 11:20:56

日本女高中生表演劏50公斤吞拿魚 手法超專業

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日本女高中生表演劏50公斤吞拿魚 手法超專業

日本女高中生表演劏50公斤吞拿魚 手法超專業

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不讓大師傅專美！日本愛媛縣一名女高中生，在12月8日在山形市表演劏吞拿魚，吸引許多民眾爭睹，而解體後的吞拿魚也被市民爭相搶購。

《日本新聞網》（NNN）報道，這場活動是愛媛縣宇和島水產高中的學生們，在山形一家超市舉辦，這條被解體的吞拿魚重達超過50公斤，學生以專業手法進行解體，吸引許多購物民眾觀賞。

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魚女手起刀落刀法熟練

負責操刀的女學生被日本傳媒稱為「魚女」，她手拿大刀，熟練地操作，許多市民看得目不轉睛，她將切下來的吞拿魚塊，展示給顧客觀看，並一邊高喊，「取下來了，真的很大，看起來超級好吃，白色的部分真的很肥美。」

該校高三學生山下表示，「我很高興當我提供吞拿魚試吃時，客人吃完後說它很美味。」另一名高三學生土井說，「我很高興有這麼多人來，我覺得很開心。」而被解體的吞拿魚塊立即被擺在貨架上，吸引許多顧客購買。

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吞拿魚向來是日本人喜愛的食物，日本最大的魚市東京豐洲市場，今年1月5日按照慣例舉行新年首次拍賣。產自青森縣大間的藍鰭吞拿魚以1條1億1424萬日元（約587萬港元）價格標出，是2023年拍賣最高價的3倍之多，至於明年1月即將到來的拍賣，價格究竟多少也備受期待。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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