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國際
2023-03-15 14:18:25

日本女YouTuber獨遊印度遇騷擾　影片廣傳後因壓力停止更新

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獨遊印度的日本女YouTuber因為在色彩節被滋擾的影片而停止更新社交媒體。(Instagram圖片)

獨遊印度的日本女YouTuber因為在色彩節被滋擾的影片而停止更新社交媒體。(Instagram圖片)

不時有人提醒，女性獨遊印度要注意安全。日本一名女YouTuber早前獨自一個到印度旅行時，在當地參與色彩節的活動時，遭到多名印度青年用色粉及噴劑的圍攻，令她感到震驚。由於影片在網上傳播後，涉案的多名青年被警察扣留，然而事件引起廣泛討論，YouTuber事後將影片刪除，並宣佈暫時不會再更新個人社交媒體。

22歲的日本YouTuber Megumiko（めぐみこ）據稱在17歲已經獨自到中國旅行，之後嘗試在印度居住。上周四（9日），她在網上發布一條影片，稱自己在參與印度的色彩節時，遭受到印度男子的滋擾。影片在網上發表後，受到印度的媒體關注，有印度的女性委員會代表對影片表示憤怒，因此印度警方事後扣留了片中多位青年。

Megumiko在事後轉到了鄰國的孟加拉。她在孟加拉發文表示，沒想到影片成為嚴重的事件，又指自己的身心未有受到傷害。她指，沒想到色彩節的影片獲得大量的轉載以及私信，令她感到恐慌，於是就把影片刪除，並為因影片而有冒犯的人致歉。她指，自己事前已知道被稱為侯麗節的色彩節是非常粗暴的一個節日，即使在日間女性一人外出都可能有危險，故此今次聯同了友人共35人一同參加，然而在不經意間出現這種狀況。

有青年抱着Megumiko的頭襲擊。(影片截圖) 有青年抱着Megumiko的頭襲擊。(影片截圖) 有青年抱着Megumiko的頭襲擊。(影片截圖) Megumiko被塗滿色素。(影片截圖) Megumiko之後掌摑另一名男子。(影片截圖) Megumiko最後在一青年叫停下離開。(影片截圖)

她表示，有關影片並不是故意拍攝，只是一位同行的日本遊客所拍到的事件，她指自己無意要反映印度侯麗節的橫蠻模樣。她又指，自己無及時解釋，在片中其實仍有多人為她提供協助。她表示，自己拍攝的地方是印度其中一個被視為治安不太好，而自己因為節日的氣氛下，不經意就被包圍。

表示自己仍喜歡印度

Megumiko又為節日解釋，指侯麗節是一個快樂的節日，因為不分身分及膚色都可以向他人潑色粉及色水，一同慶祝春天到來。對於事件造成他人的擔憂致歉。她又表示，自己拍片本意是傳達印度的美好畫面，今次造成的不安致歉。她又指警察已經承諾在往後會加強管制，相信明年的色彩節對女性的騷擾會大幅減少。她又指，雖然受到這樣的遭遇，但自己仍然很喜歡印度，指印度是一個充滿魅力的國家，即使有今次事故也不會讓她討厭，並指印度仍是一個友好的地方。

然而她表示，已停止在社交媒體的更新，原因是她收到少部份的批評和威脅，她指這些令她的精神受困擾，又指如果仍有發現其他批評和威脅的影片，請協助她刪除。而她亦表示會暫停活動。

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