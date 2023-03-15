日本女YouTuber獨遊印度遇騷擾　影片廣傳後因壓力停止更新

不時有人提醒，女性獨遊印度要注意安全。日本一名女YouTuber早前獨自一個到印度旅行時，在當地參與色彩節的活動時，遭到多名印度青年用色粉及噴劑的圍攻，令她感到震驚。由於影片在網上傳播後，涉案的多名青年被警察扣留，然而事件引起廣泛討論，YouTuber事後將影片刪除，並宣佈暫時不會再更新個人社交媒體。
22歲的日本YouTuber Megumiko（めぐみこ）據稱在17歲已經獨自到中國旅行，之後嘗試在印度居住。上周四（9日），她在網上發布一條影片，稱自己在參與印度的色彩節時，遭受到印度男子的滋擾。影片在網上發表後，受到印度的媒體關注，有印度的女性委員會代表對影片表示憤怒，因此印度警方事後扣留了片中多位青年。
Megumiko在事後轉到了鄰國的孟加拉。她在孟加拉發文表示，沒想到影片成為嚴重的事件，又指自己的身心未有受到傷害。她指，沒想到色彩節的影片獲得大量的轉載以及私信，令她感到恐慌，於是就把影片刪除，並為因影片而有冒犯的人致歉。她指，自己事前已知道被稱為侯麗節的色彩節是非常粗暴的一個節日，即使在日間女性一人外出都可能有危險，故此今次聯同了友人共35人一同參加，然而在不經意間出現這種狀況。
她表示，有關影片並不是故意拍攝，只是一位同行的日本遊客所拍到的事件，她指自己無意要反映印度侯麗節的橫蠻模樣。她又指，自己無及時解釋，在片中其實仍有多人為她提供協助。她表示，自己拍攝的地方是印度其中一個被視為治安不太好，而自己因為節日的氣氛下，不經意就被包圍。
表示自己仍喜歡印度
Megumiko又為節日解釋，指侯麗節是一個快樂的節日，因為不分身分及膚色都可以向他人潑色粉及色水，一同慶祝春天到來。對於事件造成他人的擔憂致歉。她又表示，自己拍片本意是傳達印度的美好畫面，今次造成的不安致歉。她又指警察已經承諾在往後會加強管制，相信明年的色彩節對女性的騷擾會大幅減少。她又指，雖然受到這樣的遭遇，但自己仍然很喜歡印度，指印度是一個充滿魅力的國家，即使有今次事故也不會讓她討厭，並指印度仍是一個友好的地方。
然而她表示，已停止在社交媒體的更新，原因是她收到少部份的批評和威脅，她指這些令她的精神受困擾，又指如果仍有發現其他批評和威脅的影片，請協助她刪除。而她亦表示會暫停活動。
जितनी बार ये वीडियो देख रही हूँ, उतनी बार खून खौल रहा है। चाहे कुछ हो जाए इनमें से किसी को नहीं छोड़ूँगी, हम सुनिश्चित करेंगे इनमें से एक एक लफ़ंगा सलाख़ों के पीछे पहुँचेगा। pic.twitter.com/ckDKrYry6B— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) March 10, 2023