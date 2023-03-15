日本女YouTuber獨遊印度遇騷擾　影片廣傳後因壓力停止更新

不時有人提醒，女性獨遊印度要注意安全。日本一名女YouTuber早前獨自一個到印度旅行時，在當地參與色彩節的活動時，遭到多名印度青年用色粉及噴劑的圍攻，令她感到震驚。由於影片在網上傳播後，涉案的多名青年被警察扣留，然而事件引起廣泛討論，YouTuber事後將影片刪除，並宣佈暫時不會再更新個人社交媒體。

22歲的日本YouTuber Megumiko（めぐみこ）據稱在17歲已經獨自到中國旅行，之後嘗試在印度居住。上周四（9日），她在網上發布一條影片，稱自己在參與印度的色彩節時，遭受到印度男子的滋擾。影片在網上發表後，受到印度的媒體關注，有印度的女性委員會代表對影片表示憤怒，因此印度警方事後扣留了片中多位青年。

Megumiko在事後轉到了鄰國的孟加拉。她在孟加拉發文表示，沒想到影片成為嚴重的事件，又指自己的身心未有受到傷害。她指，沒想到色彩節的影片獲得大量的轉載以及私信，令她感到恐慌，於是就把影片刪除，並為因影片而有冒犯的人致歉。她指，自己事前已知道被稱為侯麗節的色彩節是非常粗暴的一個節日，即使在日間女性一人外出都可能有危險，故此今次聯同了友人共35人一同參加，然而在不經意間出現這種狀況。