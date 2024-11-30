日本妹搭飛機突遭鄰座男生潑體液　嚇到落機即報警

日本一名女性日前搭機時，只不過轉頭看看窗外夜景，突然遭到鄰座男大學生朝她上衣潑灑體液，嚇得報警處理。

被害女性表示，當時班機正在下降過程。她忍不住轉頭欣賞窗外美麗夜景，沒想到卻突然感覺「被潑了冷冷的東西」，伸手一摸竟是黏黏的體液，讓她嚇得趕快通報空姐，下機後在航空公司人員陪同之下，向警方報案。

警方表示，當時嫌犯坐在走道旁，與坐在窗邊的女性中間隔著一個空位。

據《HUB NEWS》和《STV》等日媒綜合報道，事發於9月15日晚間8點多，一架由神戶機場飛往北海道新千歲機場的班機，正準備降落時，一名30多歲女性突然遭隔壁男性乘客潑灑體液。

嫌犯被捕後堅決否認犯案

之後，警方調閱搭乘者名單和機上監視器、訊問相關人士證詞、甚至檢驗體液之後，於兩個月後也就是11月28日逮捕住在北海道室蘭市水元町的20歲男性大學生。

據悉，兩人根本不認識，嫌犯被捕後仍堅決否認犯案。

而類似的「潑灑體液」噁心案件，在日本層出不窮。今年八月才發生，一名愛媛縣當地電視台的53歲男員工，悄悄拿走女同事的化妝品，抹上自己的體液後，再若無其事地放回原處，直到女同事使用後察覺不對勁才東窗事發。

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