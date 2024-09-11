日本妹烈日下cos「明日香」後脫鞋倒出大灘汗水 影片吸逾1700萬人搶看

要扮的傳神也付出很多代價！日本著名的coserぐりこ，前凸後翹的身材可cos的角色種類多樣，近日她扮成經典卡通《新世紀福音戰士》中的女角「明日香」，在豔陽下竟然「濕」的不像話。

cosplay後脫掉鞋子時汗水狂噴 她選在東京鐵塔下cosplay，拍出來的照片氣勢十足，看來沒有白去，她也在自己的X上po出一段影片，是在拍了1小時後，休息空檔時把身穿的橡膠裝卸下散熱，但炎熱的天氣加上不透氣的衣物早就讓她的汗水蓄積超多，才剛把右腳的鞋子脫掉時，汗水除了狂噴，也像泉水般流出鞋子，影片不過短短6秒，但卻已經有超過1700萬人觀看。

當下被其他國家的遊客目擊超害羞 她對此害羞表示當下「還被其他國家的遊客目擊，超糗，後來在脫掉左腳的鞋子以後，又重演了一次同樣的狀況，主因是因為橡膠裝不吸汗，天氣又很熱會這樣」，ぐりこ也提醒其他coser在拍攝時也要注意補充水分，跟適度的休息，而濕成這樣也讓ぐりこ的鐵粉們相當心疼，紛紛留言要她好好保重身體。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章