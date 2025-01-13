日本妹爆赴泰國老撾等陪酒 被逼賣淫吸毒甚至恐被摘器官

近日泰國賣豬仔事件在香港受到關注，日本傳媒則揭露，為了賺取更多錢，愈來愈多日本風月場所女子到東南亞國家賣淫。有赴泰國的日本女子稱，在不願意下被逼接客賣淫，甚至被逼吸毒。也有曾到老撾的日本女子甚至稱，有心理準備遭摘掉器官賣。 據悉，夜店在社交網招攬日本女子到東南亞陪酒和賣淫，上載女子手握大疊銀紙。在泰國，一名協助日本婦女的律師稱，她們到了那裡，根本搵不到那麼多錢。他指，曼谷最少有逾5間酒店僱用日本人陪酒，部分有讓女員工接客；1晚價碼為3萬日圓(約1,484港元)，接客地點在員工宿舍。有一名日本女子稱，到泰國酒店工作數天後，遭店方要求賣淫，還強迫吸食大麻和海洛英等毒品。她辭職卻被拒，最後為了安危，那數天的薪金也不要逃回日本。該律師提醒在泰國賣淫屬違法，不獲工作許可證，不受保障。

抵泰國後遭沒收護照 帶到鄰國應召站接客 那名律師又向日媒披露另一宗更危險的個案，指泰國警方2023年在邊境地區樹林內發現一名赤腳的二十多歲日本女子。該女子在日本酒店做陪酒，經中間人安排到泰國賣淫。她一出機場便被中間人沒收護照和行李，然後由車子載走再乘小船到鄰國的應召站，當天在機場也有另一名日本女子同時抵埗。她遭毆打和餵藥，變得迷迷糊湖，之後被逼每天與中國人顧客性交易。在機場見到的那名日本女子之後失去蹤影，她害怕極了最後找到機會逃跑，自行穿越河流，在泰國邊境樹林被警方發現。該律師稱，那名失蹤日本女子一直下落不明。

經泰國非法進入老撾 應召站由中國人經營 在2023年6月，社交平台「X」也有人招攬女子到老撾賣淫，引起日本網民討論。廣告聲稱工作地點是合法應召站，沒有風險。60分鐘就能賺進3萬日圓(約1,484港元)，保證每天可賺15萬日圓(約7,423港元)，而客人都是中國富豪。但在老撾賣淫屬犯法行為。當時有一名日本女網民以自身經歷忠告大家，指她2022年受高薪吸引，搭飛機到泰國，入夜後再由中間人帶往搭小船30分鐘，非法進入老撾。 當地應召站由中國人經營，周遭的人都在使用毒品。該女子後來尋方法返回日本，並稱在老撾時甚至「做好會被摘下器官的心理準備」。她稱，被這次經歷嚇怕，以後再也不敢到海外賣淫。記者稱，曾要求採訪該女子，得到她那時出入境泰國的記錄，以及她與中間人的通訊app的對話。