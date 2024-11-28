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國際
2024-11-28 16:29:46

日本姬路城活動氣球飄走失蹤　憂墜落危害地面安全

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日本姬路城舉辦的活動，其中一個氣球飛上半空後失蹤。(網上圖片)

日本姬路城舉辦的活動，其中一個氣球飛上半空後失蹤。(網上圖片)

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日本名城的姬路城在周三（27日）發生一宗罕見的意外。該處原本正在進行活動，並放置多個大型氣球，然而其中一個氣球疑因為被錯誤拔除了牽引的繩索而飛走，至今仍失蹤。主辦方就提醒附近的居民注意可能會掉落在附近。

姬路城在近日於城外的廣場舉行點燈的活動，並佈置了多個模仿成月亮，藏有LED燈裝置的大型氣球，在夜晚會放上距離地面15米的地方供欣賞，活動由上星期開始至下月中結束。不過在當地周三下午的4時半，其中一個氣球被錯誤放上了空中。有關營運方面至晚上9時公布事件。

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失蹤的大型氣球。(網上圖片)

失蹤的大型氣球。(網上圖片)

估計已墜落地面

營運方透露，氣球原本交由場地管理並以兩根繩子固定，不過今次氣球的其中一條繩沒有綁好，另一端就在吹起時鬆脫導致事件。據指，有關活動原本僅安排一人負責，當局已表示為安全起見將將會安排更多職員處理。

營運方指，氣球直徑2.3米由PVC膠製造，入面裝有多個LED燈，連同金屬裝置重達3公斤。他們又指氣球內的並非有毒氣體，也非易燃，又指氣球降落時估計會緩緩着陸。但由於氣球被升上數千米高空，目前狀況不明，擔心氣球落在公路或是鐵路範圍會造成危險。他們估計，氣球在升上數千米高空後會因為壓力而爆裂，因此相信氣球或已墜落在某處，不過目前未有收到損毀或發現氣球的報告。

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