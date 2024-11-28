日本姬路城活動氣球飄走失蹤　憂墜落危害地面安全

日本名城的姬路城在周三（27日）發生一宗罕見的意外。該處原本正在進行活動，並放置多個大型氣球，然而其中一個氣球疑因為被錯誤拔除了牽引的繩索而飛走，至今仍失蹤。主辦方就提醒附近的居民注意可能會掉落在附近。

姬路城在近日於城外的廣場舉行點燈的活動，並佈置了多個模仿成月亮，藏有LED燈裝置的大型氣球，在夜晚會放上距離地面15米的地方供欣賞，活動由上星期開始至下月中結束。不過在當地周三下午的4時半，其中一個氣球被錯誤放上了空中。有關營運方面至晚上9時公布事件。