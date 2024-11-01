日本婦溺斃5歲女再勒11歲兒　友人：她對孩子教育非常上心

日本橫濱發生人倫慘案！一名43歲的人妻，30日晚間狠心殺害5歲女兒後，11歲兒子也被她勒頸，緊急送醫後仍未脫離險境。被捕後她坦承「就是要殺了2個孩子」。

據《時事通信》及《NNN》等日媒綜合報道，30日晚間八點半，橫濱市港北區一名男性驚慌打電話報警，表示在下班後發現家裏一團亂，並表示「我的妻子殺了兒子和女兒」。

「我的妻子殺了兒子和女兒」

獲報趕到現場的警員，發現倒在現場的11歲兒子及5歲女兒。神奈川警方依殺人未遂罪嫌以現行犯逮捕兩人的母親，現年43歲的上重愛。而她在偵訊時，對於犯行坦承不諱。

兩名孩童被發現時都已失去意識，當中女童在送醫後仍不治。神奈川縣警方後來將疑犯罪名由殺人未遂改為殺人罪嫌。據悉，疑犯11歲兒子上重奏目前就讀小學五年級，而5歲女兒上重楓還在念保育園。