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國際
2024-11-01 17:15:36

日本婦溺斃5歲女再勒11歲兒　友人：她對孩子教育非常上心

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43遂人妻遭移送畫面（圖／翻攝NNN）

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日本橫濱發生人倫慘案！一名43歲的人妻，30日晚間狠心殺害5歲女兒後，11歲兒子也被她勒頸，緊急送醫後仍未脫離險境。被捕後她坦承「就是要殺了2個孩子」。

據《時事通信》及《NNN》等日媒綜合報道，30日晚間八點半，橫濱市港北區一名男性驚慌打電話報警，表示在下班後發現家裏一團亂，並表示「我的妻子殺了兒子和女兒」。    

「我的妻子殺了兒子和女兒」

獲報趕到現場的警員，發現倒在現場的11歲兒子及5歲女兒。神奈川警方依殺人未遂罪嫌以現行犯逮捕兩人的母親，現年43歲的上重愛。而她在偵訊時，對於犯行坦承不諱。

兩名孩童被發現時都已失去意識，當中女童在送醫後仍不治。神奈川縣警方後來將疑犯罪名由殺人未遂改為殺人罪嫌。據悉，疑犯11歲兒子上重奏目前就讀小學五年級，而5歲女兒上重楓還在念保育園。

從沒聽過爭吵聲

疑犯被逮後坦承，將女兒上重楓強押進放滿水的浴缸裏，並使其溺斃。後來又強勒兒子頸部導致命危，目前仍未脫離險境。據悉，兩名孩童都在房子的二樓被發現。當時兒子倒在臥房，女兒則在浴室門前的更衣空間。

熟知上重一家人友人受訪時表示，「她是非常好的媽媽，對孩子教育非常上心，所以發生這樣的悲劇，我真的非常意外！」另外一名鄰居則表示，一家人非常和樂，從沒聽過爭吵聲。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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