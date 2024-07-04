日本媒體揭東京奧運選手村樓盤　被在日中國人利用法律漏洞出租作黑暗民宿

距離東京奧運的結束已接近3年，原為奧運選手村的住宅亦已陸續完成改建及入伙。不過有日本的獨立記者進行調查，發現在由選手村改建而成的民居「晴海Flag」被人以不當方式改成黑暗民宿出租，有關出租的文章更是來自中國的社交媒體「小紅書」，然而調查發現這些經營者在鑽法律的漏洞。
中央區嚴格管制出租民宿
日本《產經新聞》旗下的《夕刊富士》報道，在晴海Flag的路邊欄桿上及交通燈柱等地，發現不少可疑的鎖匙箱，令當地的居民感到不安。而這些鎖匙箱其實就是一個密碼鎖，在當中放置了鎖匙。報道指這就是一種民宿作為出租及退租的方式，不過晴海Flag目前未有正式註冊為民宿物業，物業管理公司也表示根據規定不能用作經營民宿。日本記者在大型的民宿經營網站也未發現有晴海一帶的物業出租。
報道指，晴海Flag所處的中央區，是東京都內對經營民宿最嚴格的區域。當中包括只允許在周末中午至周一的中午出租予客人入住。然而記者在中國的社交媒體「小紅書」發現大量違規出租民宿的資訊，並將包括晴海Flag的物業以民宿方式出租。記者之後透過中國人民宿經營者，認識到一位擁有晴海Flag物業的在日中國人，他將物業租予第三者使用。
利用法律漏洞迴避
該中國人向記者表示，自己以5,000萬日圓（約242.3萬港元）水平的價錢，購入了晴海Flag一個60平方米的房子，並以每晚3萬日圓（約1,454.1港元）的租金轉租。他指有關物業極受歡迎，租期已排到10月底。而他又透露，他們已不使用密碼鎖，而是利用在附近的投幣式儲物櫃來交換鎖匙。在放入鎖匙後，將儲物櫃的QR碼透過社交媒體轉發到入住者，並透露QR碼打開儲物櫃拿取鎖匙。記者又問他是不是黑暗民宿，但該中國人否認，並指：「我們最短出租兩星期，這不是民宿」。
記者於是再向東京都中央區政府的民宿管理部門了解，得到的答案是：「例如，你出租超過一個月的時間，那更像是短期的租約，而不是經營民宿。」記者再問兩星期又算不算，負責人表示：「沒有明確的標準，所以我們也說不定」。記者指，由於目前經營民宿沒有嚴格的規則，導致出現這種漏洞的情況。