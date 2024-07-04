日本媒體揭東京奧運選手村樓盤　被在日中國人利用法律漏洞出租作黑暗民宿

距離東京奧運的結束已接近3年，原為奧運選手村的住宅亦已陸續完成改建及入伙。不過有日本的獨立記者進行調查，發現在由選手村改建而成的民居「晴海Flag」被人以不當方式改成黑暗民宿出租，有關出租的文章更是來自中國的社交媒體「小紅書」，然而調查發現這些經營者在鑽法律的漏洞。

中央區嚴格管制出租民宿 日本《產經新聞》旗下的《夕刊富士》報道，在晴海Flag的路邊欄桿上及交通燈柱等地，發現不少可疑的鎖匙箱，令當地的居民感到不安。而這些鎖匙箱其實就是一個密碼鎖，在當中放置了鎖匙。報道指這就是一種民宿作為出租及退租的方式，不過晴海Flag目前未有正式註冊為民宿物業，物業管理公司也表示根據規定不能用作經營民宿。日本記者在大型的民宿經營網站也未發現有晴海一帶的物業出租。 報道指，晴海Flag所處的中央區，是東京都內對經營民宿最嚴格的區域。當中包括只允許在周末中午至周一的中午出租予客人入住。然而記者在中國的社交媒體「小紅書」發現大量違規出租民宿的資訊，並將包括晴海Flag的物業以民宿方式出租。記者之後透過中國人民宿經營者，認識到一位擁有晴海Flag物業的在日中國人，他將物業租予第三者使用。