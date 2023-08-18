日本孖生兄弟拍AV網售賺3億日圓　拍逾150人因未有合約而違法被捕

日本一對41歲的孖生兄弟，在周四（17日）被指違反日本的AV法例，在去年11月至今年5月為止，未有向出演的女性提供演出合約而被捕。根據當地警方表示，他們自2022年的1年半時間，透過影片網站FC2出售影片，累積賺約3億日圓（約1,614.9萬港元），而他們拍攝過的女性亦多達逾150人。

日本媒體報道，該對41歲的孖生兄弟，分別是自稱為男優的哥哥本田伸太以及自稱為製作及銷售的弟弟本田健太，周四被靜岡縣的警察拘捕。他們被指未有向出演女性提供演出合約，違反日本的防止AV出演受害法以等被拘捕。警方指，他們在全日本30個都道府縣，拍攝了超過150名19至36歲的女性，多數為大學生或般打工仔，受害女子每次拍攝會獲得10萬至20萬日圓（約5381.4至1.07萬港元）的演出費用。