日本孖生兄弟拍AV網售賺3億日圓　拍逾150人因未有合約而違法被捕

日本一對41歲的孖生兄弟，在周四（17日）被指違反日本的AV法例，在去年11月至今年5月為止，未有向出演的女性提供演出合約而被捕。根據當地警方表示，他們自2022年的1年半時間，透過影片網站FC2出售影片，累積賺約3億日圓（約1,614.9萬港元），而他們拍攝過的女性亦多達逾150人。
日本媒體報道，該對41歲的孖生兄弟，分別是自稱為男優的哥哥本田伸太以及自稱為製作及銷售的弟弟本田健太，周四被靜岡縣的警察拘捕。他們被指未有向出演女性提供演出合約，違反日本的防止AV出演受害法以等被拘捕。警方指，他們在全日本30個都道府縣，拍攝了超過150名19至36歲的女性，多數為大學生或般打工仔，受害女子每次拍攝會獲得10萬至20萬日圓（約5381.4至1.07萬港元）的演出費用。
警方指，他們透過影片網站FC2銷售有關的影片，每部由2,000日圓至2.5萬日圓不等。在過去的1年半時間，他們的影片就賣出10萬次，據報獲利約3億日圓。警方表示在二人的家中沒收數千條有關的影片，並調查二人拍攝無修正影片的動機，以及銷售獲利金錢的用途。
援助組織指難刪除網片
日本去年起推出新的法例，限制成人影片的拍攝需要向演出者提供拍攝合約，並在合約內列明拍攝內容。同時限定在合約簽訂後需要一段時間後才開始拍攝，以及在拍攝一段時間後方可公開，同時片中任何出演者都可以提出將影片下架。有關協助AV演出者的組織表示，在去年推出法例後，收到128宗對有關法例的查詢，比之前一年多29宗。組織代表指不少人因為感到猶豫而向組織作出查詢。組織又指，目前可以向違規的AV廠商提出停止發售，但是對於網上流傳的影響，因為傳播方式眾多而難以杜絕。