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國際
2023-10-09 15:19:37

日本季節性流感蔓延全國　專家指新冠疫情令免疫力下降

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季節性流感蔓延全日本。(資料圖片／路透社)

季節性流感蔓延全日本。(資料圖片／路透社)

日本季節性流感在9月提早爆發之後，在全日本有所擴散，至本月初已經有14個都縣宣布進入流感季節，並作出注意警報。而至今已有2,204間學校或院舍因為出現爆發而停課，專家表示今年的流感可能規模比新冠疫情前更大。

日本厚生勞働省在全國約5,000個的醫療據點，統計有關患者的人數，以一星期平均一個據點錄得1宗或以上的個宗，就會定為流行病。而有關數字在去年底突破1之後，流行狀態一直在維持。而有關的疫情在9月初擴大，平均每星期每據點的流感個案增至9.57人。當中沖繩、千葉以及東京在內的14個都縣的感染人數更超過需要發出警報的10人。

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新冠疫情後日本季節性流感疫情又上升。(資料圖片／路透社) 新冠疫情後日本季節性流感疫情又上升。(資料圖片／路透社)

對流感免疫力下降

專家表示，主要原因是因為日本在新冠疫情在2020年1月起，傳染病對應的措施奏效，令流感至去年底未有流行。然而隨之而來是更多人對流感的免疫力下降。在今年4月解除入境限制，與世界的人接觸增加，尤其是在9月以後，因為學校的新學期展開，令感染人數上升。

報道表示，當局很難估計患者的確實數字，但過去的流感季節有約達1,000萬至1,500萬人感染。而隨着世界的復常，在上一個流感季節已回升至439萬人，專家指因應免疫力下降及人們的接觸增加，估計感染規模會比以往更大。

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