日本季節性流感蔓延全國　專家指新冠疫情令免疫力下降

日本季節性流感在9月提早爆發之後，在全日本有所擴散，至本月初已經有14個都縣宣布進入流感季節，並作出注意警報。而至今已有2,204間學校或院舍因為出現爆發而停課，專家表示今年的流感可能規模比新冠疫情前更大。

日本厚生勞働省在全國約5,000個的醫療據點，統計有關患者的人數，以一星期平均一個據點錄得1宗或以上的個宗，就會定為流行病。而有關數字在去年底突破1之後，流行狀態一直在維持。而有關的疫情在9月初擴大，平均每星期每據點的流感個案增至9.57人。當中沖繩、千葉以及東京在內的14個都縣的感染人數更超過需要發出警報的10人。