日本宮古與宮崎機場以外 名古屋市區工地亦發現250公斤未爆彈

這種250公斤炸彈疑是二次大戰期間，英軍參與美軍攻擊宮古島等行動時所用的炸彈。宮古機場過去是舊日本海軍機場，機場附近去年也曾發現5枚美製50公斤未爆彈，事後炸彈已被處理。

日本放送協會(NHK)報導，未爆彈位在宮古機場與道路之間的田地。宮古島市政府和沖繩縣政府表示，經過偵測之後，10月8日與11日分別發現1枚250公斤炸彈，總計2枚。

日本當局緊急清查數座機場是否有未爆彈之際，沖繩縣宮古機場附近發現2枚疑是二戰期間英國軍隊投下的250公斤未爆彈。名古屋市區周四也發現相同重量炸彈。

國土交通省鑒於本月初宮崎機場的事件，決定緊急清查宮崎、仙台、松山、福岡、那霸5座機場，周三晚起先從宮崎機場開始。這5座機場都曾是舊日本軍的設施，過去也發現未爆彈。

宮崎縣宮崎機場10月2日上午8時許發生滑行道爆炸塌陷意外，無人傷亡。官方事後已確認原因是二戰期間美國軍隊投下的美製未爆彈，炸彈重量約250公斤、長度約120厘米、直徑約36厘米。

宮古島市府正與自衛隊的專門部隊進行協調，以處理這次新發現的未爆彈。

未爆彈為美製燒夷彈

與此同時，名古屋市中區丸之內地區的一處大樓拆除工地，有工人周四上午發現未爆彈。名古屋市政府指出，這枚未爆彈為美製燒夷彈，重量250公斤、直徑36厘米、全長123厘米。

發現未爆彈的男子表示，他當時正使用重機具挖土，在地下3米處發現圓筒狀的生鏽鐵塊，並對此感到相當驚訝。