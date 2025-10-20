日本宮城縣黑熊闖民居 狗狗狂吠對峙 男戶主揮動千斤頂擊退黑熊

日本各地近期接連有野熊闖入住宅區，部分更襲擊居民，造成傷亡。宮城縣栗原市周日(19日)深夜亦發生野熊闖民宅事件，男子與寵物犬在家門前遭黑熊襲擊，男子危急關頭拿起車用「千斤頂」猛力揮打，將黑熊擊退。狗狗亦不停吠叫試圖驅趕，與熊搏鬥期間背部被抓傷。

主人與狗狗合力擊退黑熊

宮城縣警方表示，事發於周日晚11時50分左右，地點是栗原市若柳區，40多歲男子聽到家裡的狗狗在前院狂吠，立即出門查看，驚見狗狗正在跟一頭黑熊對峙。男子即入屋拿出「千斤頂」，再跑回前院，黑熊轉身直撲向他。男子揮動「千斤頂」砸中黑熊，成功嚇退牠。