國際
2025-10-20 14:28:13

日本宮城縣黑熊闖民居 狗狗狂吠對峙 男戶主揮動千斤頂擊退黑熊

與主人奮勇擊退黑熊的狗狗。(互聯網)

日本各地近期接連有野熊闖入住宅區，部分更襲擊居民，造成傷亡。宮城縣栗原市周日(19日)深夜亦發生野熊闖民宅事件，男子與寵物犬在家門前遭黑熊襲擊，男子危急關頭拿起車用「千斤頂」猛力揮打，將黑熊擊退。狗狗亦不停吠叫試圖驅趕，與熊搏鬥期間背部被抓傷。

主人與狗狗合力擊退黑熊

宮城縣警方表示，事發於周日晚11時50分左右，地點是栗原市若柳區，40多歲男子聽到家裡的狗狗在前院狂吠，立即出門查看，驚見狗狗正在跟一頭黑熊對峙。男子即入屋拿出「千斤頂」，再跑回前院，黑熊轉身直撲向他。男子揮動「千斤頂」砸中黑熊，成功嚇退牠。

事發地點並非山區

警方表示，這頭野熊體長約1米，被擊中後往北面逃走，男子報警，稱「家裡出現熊隻」。其寵物犬跟黑熊奮勇搏鬥，背部被爪傷，所幸傷勢不重。警方指，事發地點位於平原農業地區，距離近期多次通報熊出沒的山區僅數公里。

狗狗周日晚在家門前遭野熊襲擊，背部被抓傷，最終跟主人合力擊退黑熊。(互聯網) 男戶主用千斤頂猛砸野熊。(互聯網) 大門留下黑熊腳印痕跡。(互聯網) 前院留下黑熊腳印。(互聯網) 奮勇對抗黑熊的寵物狗。(互聯網)

警車加強巡邏

目前宮城縣仍維持熊出沒警報，警方派出巡邏車在周邊加強警戒，並提醒居民及小學等多加注意安全，居民應避免單獨外出或接近山林地區。

岩手縣溫泉旅館男職員被熊拖進森林殺害

岩手縣北上市瀨美溫泉旅館一名60歲男員工，本月16日早上10時左右單獨清理露天溫泉區，其後失蹤。警方在露天溫泉區發現血漬，男員工的眼鏡和拖鞋散落地上。現場也殘留動物體毛，警方研判，男員工可能遭熊襲擊並拖走。結果，男子遺體翌日在旅館約50米的樹林發現，身體有多處嚴重損傷。而在溫泉附近出現的一頭亞洲黑熊，已被射殺。

