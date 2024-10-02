日本宮崎機場滑行道被炸出地洞　疑戰時炸彈爆炸

日本宮崎市的機場，在今早（2日）機場的滑行路邊發生爆炸，並導致滑行道出現一個大洞，機場隨即關閉暫停升降，而警察亦派出炸彈處理小隊到場。
位於九州的宮崎機場，在今早8時許，機場跑道旁的滑行路發生爆炸。從閉路電視的影片及高空相片，見到爆炸炸起了滑行路的瀝青。日本國土交通省的宮崎機場辦公室已宣布，機場跑道已經關閉，並禁止所有的飛機升降，而預計機場今日不會解封。根據宮崎縣警方指，懷疑爆炸是一枚戰時未有引爆的炮彈突然爆破所造成，並已通知陸上自衛隊派出炸彈處理小隊到場。
宮崎警方表示，在今早收到了有關滑行路的瀝青翻起及有煙冒出的報告，並在滑行路的旁邊，發現一個直徑約7米，深1.2米的大洞。市消防局就指，表示收到報告指機場的用地內傳出爆炸的事件，最終證實沒有人受傷。
戰時曾為軍用機場
日本媒體報道，宮崎機場內出現戰時炸彈並非罕見。在2011年的6及11月都先後在滑行路下，發現兩個分別50及250公斤的未爆炸彈，而在2009年也在機場附近一個地盤發現未爆發的戰時炸彈。原因是宮崎機場在二次大戰期間是日本海軍的軍用機場，因此成為了當時美軍的轟炸目標，而機場在戰後改建為民用的機場，然而當中仍埋藏不少未爆的炸彈。