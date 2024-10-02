日本宮崎機場滑行道被炸出地洞　美國二戰500磅炸彈突爆炸（更新）

【17:10更新】日本國土交通省的宮崎機場辦公室公布，爆炸是由一枚美軍二戰時投擲的炸彈有關，估計炸彈重達500磅，又指在爆炸發生前的2分鐘，有一架飛機在附近經過。宮崎機場目前仍未重開，並預計到明日才重新開放升降。

日本宮崎市的機場，在今早（2日）機場的滑行路邊發生爆炸，並導致滑行道出現一個大洞，機場隨即關閉暫停升降，而警察亦派出炸彈處理小隊到場。

位於九州的宮崎機場，在今早8時許，機場跑道旁的滑行路發生爆炸。從閉路電視的影片及高空相片，見到爆炸炸起了滑行路的瀝青。日本國土交通省的宮崎機場辦公室已宣布，機場跑道已經關閉，並禁止所有的飛機升降，而預計機場今日不會解封。根據宮崎縣警方指，懷疑爆炸是一枚戰時未有引爆的炮彈突然爆破所造成，並已通知陸上自衛隊派出炸彈處理小隊到場。