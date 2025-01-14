日本宮崎縣地震修正為6.6級 當局籲民眾未來兩三日對強震提高警覺(有片)

日本宮崎縣近海周一(13日)晚發生6.6級地震，部分地區出現20厘米高海嘯。地震發生時，宮崎市劇烈搖晃，有居民家居物品掉落地上，商店貨品從貨架掉下，玻璃碎片散落地面。宮崎市JR宮崎機場站有玻璃窗碎裂，職員忙於清理。全日本新聞網(ANN)周二報道，宮崎、鹿兒島、大分至今有3人在地震中受傷，宮崎市有地下水管破裂，導致部分住戶及商店暫停食水供應，當局正加緊搶修。 地震於日本當地時間晚上9時19分左右發生，氣象廳推測為6.9級，其後經分析數據後修正為6.6級，震源深度36公里。震央位於宮崎縣外海的日向灘，宮崎市、宮崎縣高鍋町及新富町錄得最大震度5弱(以日本地震震度表計算)。同時，氣象廳對宮崎縣、高知縣一度發布「海嘯注意報」。

多地觀測到海嘯 地震後，宮崎市宮崎港及宮崎縣日南市油津港觀測到20厘米高海嘯；高知縣室戶市及土佐清水市10厘米高海嘯；宮崎縣日向市細島港數厘米高海嘯。 日本放送協會(NHK)報道，大分縣佐伯市消防部門指，一名50多歲男子因為地震從樓梯上摔下受輕傷。宮崎市JR宮崎機場站，一處綠色票務櫃枱長1米、寬2米的窗口玻璃因地震碎裂，玻璃碎片散落一地。

商店店員：很害怕 宮崎市鬧區一間賣酒商店內近10瓶酒從貨架掉下，導致滿地碎玻璃，且店內充滿酒味。店員憶述，「地震相當劇烈，也很突然，繼去年8月又發生強烈地震，感到很害怕」。市內一間餐廳的店長表示，地震初時是輕微晃動，隨後感覺大概15至20秒劇烈搖晃，他趕緊撐住置物架，防止碟子掉落，但油鍋裡的油就濺了出來，「當時剛好沒有客人，真的很慶幸」。

居民憂心忡忡 宮崎市千草町一間酒店的員工則指，一間客房的桌上型電視倒下，「所幸客人都沒受傷。因搖晃猛烈，我們檢查所有客房，沒發現重大損毀」。有民眾表示，「當時正在睡覺，我覺得必須再確認一次避難路徑和相關事項」，另一民眾說，「真的很恐怖，我覺得應該要更小心一點，所以重新準備避難裝備」。 氣象廳發出呼籲 JR九州公司於周二(14日)暫停日豐本線延岡站到都城站區間、日南線南宮崎站至志布志站區間運行的列車，以便檢查。 氣象廳表示，這是日向灘去年8月8日發生7.1級地震後，宮崎縣再度觀測到震度5弱以上的搖晃。氣象廳並指，今後一周，尤其是這次地震後2、3天內可能發生最大震度5弱級地震，呼籲民眾提高警覺。

早前有預測指今後30年內，南海海槽發生大地震的機率達70%至80%，氣象廳呼籲民眾須警覺隨時可能發生大規模地震，平日須做好防震準備。