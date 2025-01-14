日本宮崎縣地震修正為6.6級 當局籲民眾未來兩三日對強震提高警覺

日本宮崎縣近海周一(13日)晚發生6.6級地震，部分地區出現20厘米高海嘯。地震發生時，宮崎市劇烈搖晃，有居民家居物品掉落地上，商店貨品從貨架掉下，玻璃碎片散落地面。宮崎市JR宮崎機場站有玻璃窗碎裂，職員忙於清理。全日本新聞網(ANN)周二報道，宮崎、鹿兒島、大分至今有3人在地震中受傷，宮崎市有地下水管破裂，導致部分住戶及商店暫停食水供應，當局正加緊搶修。
地震於日本當地時間晚上9時19分左右發生，氣象廳推測為6.9級，其後經分析數據後修正為6.6級，震源深度36公里。震央位於宮崎縣外海的日向灘，宮崎市、宮崎縣高鍋町及新富町錄得最大震度5弱(以日本地震震度表計算)。同時，氣象廳對宮崎縣、高知縣一度發布「海嘯注意報」。
多地觀測到海嘯
地震後，宮崎市宮崎港及宮崎縣日南市油津港觀測到20厘米高海嘯；高知縣室戶市及土佐清水市10厘米高海嘯；宮崎縣日向市細島港數厘米高海嘯。
日本放送協會(NHK)報道，大分縣佐伯市消防部門指，一名50多歲男子因為地震從樓梯上摔下受輕傷。宮崎市JR宮崎機場站，一處綠色票務櫃枱長1米、寬2米的窗口玻璃因地震碎裂，玻璃碎片散落一地。
商店店員：很害怕
另外，宮崎市鬧區一間賣酒商店內近10瓶酒從貨架掉下，導致滿地碎玻璃，且店內充滿酒味。店員憶述，「地震相當劇烈，也很突然，繼去年8月又發生強烈地震，感到很害怕」。
氣象廳發出呼籲
JR九州公司於周二(14日)暫停日豐本線延岡站到都城站區間、日南線南宮崎站至志布志站區間運行的列車，以便檢查。
氣象廳表示，這是日向灘去年8月8日發生7.1級地震後，宮崎縣再度觀測到震度5弱以上的搖晃。氣象廳並指，今後一周，尤其是這次地震後2、3天內可能發生最大震度5弱級地震，呼籲民眾提高警覺。
早前有預測指今後30年內，南海海槽發生大地震的機率達70%至80%，氣象廳呼籲民眾須警覺隨時可能發生大規模地震，平日須做好防震準備。