日本宮崎縣地震修正為6.6級 當局籲民眾未來兩三日對強震提高警覺

日本宮崎縣近海周一(13日)晚發生6.6級地震，部分地區出現20厘米高海嘯。地震發生時，宮崎市劇烈搖晃，有居民家居物品掉落地上，商店貨品從貨架掉下，玻璃碎片散落地面。宮崎市JR宮崎機場站有玻璃窗碎裂，職員忙於清理。全日本新聞網(ANN)周二報道，宮崎、鹿兒島、大分至今有3人在地震中受傷，宮崎市有地下水管破裂，導致部分住戶及商店暫停食水供應，當局正加緊搶修。

地震於日本當地時間晚上9時19分左右發生，氣象廳推測為6.9級，其後經分析數據後修正為6.6級，震源深度36公里。震央位於宮崎縣外海的日向灘，宮崎市、宮崎縣高鍋町及新富町錄得最大震度5弱(以日本地震震度表計算)。同時，氣象廳對宮崎縣、高知縣一度發布「海嘯注意報」。