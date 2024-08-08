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國際
2024-08-08 16:57:03

宮崎地震｜日本當局上調至7.1級 發海嘯警報暫未有損毀報告(多圖有片)

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日本宮崎縣7.1級地震(網上圖片)

日本宮崎縣7.1級地震(網上圖片)

日本九州宮崎縣對出太平洋海面於香港時間今日(8日)下午3時43分發生黎克特制6.9級地震，及後上調為7.1級，暫時未有受傷或損毀報告。

震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。當局向大分縣、鹿兒島縣和愛媛縣沿岸，以及宮崎縣和高知縣發出海嘯警告，料出現一米高海嘯，警報擴大至鹿兒島、愛媛縣，海嘯已抵達部份沿岸地區，油津港觀測到20厘米海浪，九州及西九州新幹線停駛。

社交平台影片可見，當地室內及室外均出現搖晃，有民眾家中物件散亂一地。有在福岡縣北九州的港人表示，在餐廳用膳時突收到手機警報，30秒後隨即感到震動，吊燈在捲晃，一會兒後震動已完結。

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