日本宮崎高中球賽遇雷劈18人送院2重傷　日航客機兩度被擊中緊急降落

日本九州地區在今日（3日）下午受低氣壓的影響，出現雷雨天氣。在宮崎縣的一場高中球賽，更被雷電擊中，當中18人需要送院，當中有2名高中生重傷昏迷。而一架從宮崎機場起飛的日本航空客機亦在起飛時被雷電擊中，最後要在關西機場緊急降落。

宮崎縣宮崎市的消防局表示，他們在今午2時半左右，接到報案指在宮崎產業經營大學的校園內，有多人被雷電擊中受傷。據日本媒體指，當時在校園內正舉行一場由宮崎縣鵬翔高校與熊本縣鹿本高校進行的足球練習賽事。在消防員到場後，有18名傷者需要送院，當中2名鹿本高校男學生失去知覺重傷。