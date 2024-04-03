日本宮崎高中球賽遇雷劈18人送院2重傷　日航客機兩度被擊中緊急降落

日本九州地區在今日（3日）下午受低氣壓的影響，出現雷雨天氣。在宮崎縣的一場高中球賽，更被雷電擊中，當中18人需要送院，當中有2名高中生重傷昏迷。而一架從宮崎機場起飛的日本航空客機亦在起飛時被雷電擊中，最後要在關西機場緊急降落。
宮崎縣宮崎市的消防局表示，他們在今午2時半左右，接到報案指在宮崎產業經營大學的校園內，有多人被雷電擊中受傷。據日本媒體指，當時在校園內正舉行一場由宮崎縣鵬翔高校與熊本縣鹿本高校進行的足球練習賽事。在消防員到場後，有18名傷者需要送院，當中2名鹿本高校男學生失去知覺重傷。
日本媒體就訪問在大學校園附近的食肆，有職員就透露在今午2時至2時半期間，附近有很大的雷聲，而目前有十多輛緊急車輛到場。日本氣象廳就指，在今日下午2昤半就已向宮崎市發出雷暴警告。氣象廳指，隨着低氣壓的影響，日本九州南站的天氣非常不穩定，其中在2時半雷雨帶更到達宮崎市，又指突如其來的強風可能造成雷擊及龍捲風，而宮崎及鹿兒島縣都有雷擊的報告。
日航客機兩度擊中後降落關西機場
另外在下午3時左右，一架原定由宮崎飛往羽田機場的日本航空JL694航班在起飛時兩度被雷電擊中，日本媒體指機上乘客稱在機場聞到濃烈的燒焦氣味，飛機在下午3時40分左右在大阪關西國際機場降落。機上122名的乘客及機員未有受傷，日航就表示在調查飛機狀況。