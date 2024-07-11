日本富士山再有登山者死亡　六旬漢獨自登山途中被發現暴斃

日本富士山，在今日（11日）再有登山者死亡的意外。根據日本媒體報道，在靜岡縣的富士宮路線的元祖七合目位置，有其他登山客發現一名60多歲男子倒地，並通知山小屋的職員報警。在當地的山難救助隊人員移送至五合目後證實已經死亡。同日，在御殿場路線，亦有另一名男子被發現昏迷。

早前一名香港遊客在攀登富士山途中猝死的意外，靜岡縣在周三（10日）才開放3條登山路線，但隨即已有男子在山上墮下，並最終證實死亡。不過在靜岡縣開放的第2日，又再迎來登山客死亡事故。根據日本媒體表示，在今早清晨4時35分，有登山客發現在元祖七合目附近有一名60多歲的男子倒臥山路旁，於是通知附近山小屋職員報警。在山難救助隊到場，將男子移到較低的五合目後，證實男子已經死亡。根據靜岡警方指，有關男子是一個人登山。