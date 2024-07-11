日本富士山再有登山者死亡　六旬漢獨自登山途中被發現暴斃

日本富士山，在今日（11日）再有登山者死亡的意外。根據日本媒體報道，在靜岡縣的富士宮路線的元祖七合目位置，有其他登山客發現一名60多歲男子倒地，並通知山小屋的職員報警。在當地的山難救助隊人員移送至五合目後證實已經死亡。同日，在御殿場路線，亦有另一名男子被發現昏迷。
早前一名香港遊客在攀登富士山途中猝死的意外，靜岡縣在周三（10日）才開放3條登山路線，但隨即已有男子在山上墮下，並最終證實死亡。不過在靜岡縣開放的第2日，又再迎來登山客死亡事故。根據日本媒體表示，在今早清晨4時35分，有登山客發現在元祖七合目附近有一名60多歲的男子倒臥山路旁，於是通知附近山小屋職員報警。在山難救助隊到場，將男子移到較低的五合目後，證實男子已經死亡。根據靜岡警方指，有關男子是一個人登山。
7月11日(木)12:44 富士山頂上（富士宮口）です。相変わらず渦を巻くような風が吹いています。— mush（植田めぐみ） (@mushphoto) July 11, 2024
今雨は降っていませんが、霧が濃く、外に出ると一瞬でびしょ濡れになります。
気温6.6℃、朝から上がりません。濡れた身体にこの風があたると寒いです。手が悴みます。
登山者はほとんどいません。 pic.twitter.com/ivDiS00rTM
本日の富士宮からの富士山です。— れんの遊び場 (@rennoasobibach) July 11, 2024
もうこの世の終わりなぐらい地獄です
#富士宮 #富士山 pic.twitter.com/YngoMvgbVC
就在同日，另一條御殿場路線亦有一名男子被發現昏迷，雖然已救援人員協助，但被發現時心肺功能已停止。警察表示男子是在八合目至山頂之間的路徑被發現。在富士宮路線的六合目，亦有一名的20多歲女性登山者因為出現低溫症而需要救助，警察已提醒登山者在攀山前要注意天氣情況。
外國遊客不理勸告
根據日本傳媒報道，雖然富士山在昨日全部開放登山，但因為近日天氣的不穩定，在周三下午3時，富士山的七合目已受到暴風雨的侵襲，當中有一家四口已取消繼續登山行程。亦有職員勸止只穿短袖衫牛仔褲的外國人上山。然而在報道中，有外國人即使被勸止仍然堅持上山，一對只穿短袖衫褲的美國人表示：「我們來自科羅拉多州，已習慣了寒冷的天氣，沒有問題的。」不過有山小屋負責人指：「這就是富士山的恐怖，當體力下降時，就抵禦不到氣溫的急降，沒做足準備會很困難的。」