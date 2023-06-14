日本富士山登山人數料創新高 「0泊2日」冒險登山 民間團體要求管控

疫情後「報復式」登山……日本富士山休息小屋預約量激增，估計今年夏季的登山人數將創新高，而訂不到小屋的人恐會採取「0泊2日」的登山方式，增添危險性，促使地方組織呼籲管控入山人數。

山梨縣地方團體請願

富士山周邊的山梨縣民間團體和旅遊協會警告，今年攀登富士山的人數預料將達到「前所未有的」新高。

山梨縣6個市町村首長，以及登山休息小屋業者代表周二(13日)向山梨縣知事提交聯名請願書，提出安全疑慮，希望限制登山客人數。

富士山登錄世界遺產10周年

由於新冠疫情防疫限制放寬、外國遊客回流，以及今年是富士山被指定為聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產10周年，估計登山客會比往年更多。

請願書說：「從附近小屋的預約現狀來看，我們估計今年夏季富士山的登山客人數將達到空前數量。」