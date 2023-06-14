日本富士山登山人數料創新高 「0泊2日」冒險登山 民間團體要求管控

疫情後「報復式」登山……日本富士山休息小屋預約量激增，估計今年夏季的登山人數將創新高，而訂不到小屋的人恐會採取「0泊2日」的登山方式，增添危險性，促使地方組織呼籲管控入山人數。
山梨縣地方團體請願
富士山周邊的山梨縣民間團體和旅遊協會警告，今年攀登富士山的人數預料將達到「前所未有的」新高。
山梨縣6個市町村首長，以及登山休息小屋業者代表周二(13日)向山梨縣知事提交聯名請願書，提出安全疑慮，希望限制登山客人數。
富士山登錄世界遺產10周年
由於新冠疫情防疫限制放寬、外國遊客回流，以及今年是富士山被指定為聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產10周年，估計登山客會比往年更多。
請願書說：「從附近小屋的預約現狀來看，我們估計今年夏季富士山的登山客人數將達到空前數量。」
「彈丸登山」恐增風險
日本最高峰富士山一年中絕大多數時間都被白雪覆蓋，僅在7月至9月開放登山，每年都吸引數十萬人徹夜登山，為了攻頂觀看日出。
預約不到休息小屋的登山客有時會採取被稱為「彈丸登山」的登山方式。他們不在小屋休息一晚，而是徹夜出發，攻頂後立刻下山，整趟行程「0泊2日」。但這麼做不僅容易因睡眠不足引發意外，還因為身體沒時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。
官員憂外國遊客低估登山風險
地方團體表示，如果登山人數超過一定限度，政府應考慮限制進入，「即使只是很短時間」，但團體並沒具體說明最大人數限制應是多少。
富士吉田市官員表示，登山小徑人多擠擁，也增加了落石風險。富士吉田市是山梨縣請願的6個市町村之一。官員說：「我們都擔心富士山今年的登山季節會造成可怕的局面。」
其中尤其憂慮外國遊客不一定知道富士山的危險性，可能會毫無準備地登頂，「我們真的希望他們小心。每年都有人死亡。攀登富士山並沒那麼容易」。
疫後登山客蜂擁朝聖
富士山是一座海拔3,776米的活火山，距離東京市中心約2小時火車車程。
根據環境省統計，富士山被登錄為世界遺產的2013年，超過30萬名登山客前往朝聖。截至2019年，每年登山客人數保持在約20萬人。2020年因疫情封山，2021年登山客人數約7萬8,500人，2022年回升至約16萬100人。