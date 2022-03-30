日本富士山若爆發噴出熔岩流 地方政府中期報告：籲民眾勿駕車 應徒步避難

屬活火山的富士山已沉睡約300年，日本地方政府一份大範圍避難計劃中期報告指，假設避難人數大增，及熔岩流速度比人類步行要慢，一旦爆發，為免塞車，呼籲民眾步行，以避開熔岩流。

《經濟新聞》報道，由靜岡縣、山梨縣及神奈川縣政府等組成的「富士山火山防災對策協議會」，周三彙整出因應富士山爆發的大範圍避難計劃中期報告。

應對熔岩流的避難方式，此次修正了過去計劃中建議的「以車輛為主」，改成「以徒步為原則」，主要考慮到避免因塞車令災情擴大。

預設需避難人數達11.6萬人

日前經修訂的災害地圖(Hazard map)，將富士山大規模爆發的熔岩量上調兩倍，而熔岩流可能到達的市町村數也從15個上調到27個。熔岩流在3小時內會到達的地區等需要避難的人數，一併從1萬6,274人上調至約7倍的11萬6,093人。

因災害地圖已修訂，大範圍避難計劃也跟著做了修正。報告指，一旦出現熔岩流，預計避難人數大增，到時如果只駕車可能令道路嚴重擠塞，除了步行有困難的高齡者及殘障者外，因為熔岩流的速度較人類步速來得慢，正檢討呼籲民眾原則上以徒步方式避難。

在可能嚴重危害生命的火山碎屑流及融雪型火山泥流的地區，約5,500人被假設為避難對象，這些民眾必須在火山爆發前盡早駕車避難。

靜岡縣知事：應做徒步避難訓練

預測可能降下30厘米厚火山灰的地區，因木造房屋可能被壓毀，當地政府必須檢討確保有足夠作為避難所的堅固建築物。

靜岡經濟研究所研究部長川島康明表示，富士山隨時都可能爆發，不單是災害地圖，盡快修訂大範圍避難計劃也很重要。靜岡縣知事川勝平太則指，有必要進行以徒步方式安全疏散的訓練。

日本政府防災對策實行會議的工作小組，也持續檢討富士山爆發對策。根據2020年報告，富士山爆發可能在東京都市中心形成2厘米至10厘米的火山灰積聚，對道路、機場、農地及供電都可能造成影響。

富士山爆發後必須清除的火山灰，最多可能達到約4.9億立方米，相當於311地震後清理出災害廢棄物的約10倍。此外，政府也呼籲民眾應儲備一周以上的糧食等。