日本富山縣受春季風暴侵襲釀7傷 北陸新幹線停駛

日本富山縣周六(26日)颳起「春天風暴」，出現有紀錄以來每秒35.7米的最高瞬間風速，導致北陸新幹線區間停駛逾5小時，影響約9,800名乘客。另外，截至晚上至少7人因風暴受傷。

日媒報道，受到日本海強低氣壓影響，富山縣從周六上午起出現春天風暴，造成列車等交通網絡癱瘓，民宅起火，各地也相繼停電。

富山地方氣象台從凌晨4時過後到傍晚6時30分左右，對富山縣全縣發布「風暴警報」。富山市八尾地區下午1時58分觀測到破紀錄的每秒35.7米最高瞬間風速。

根據日本氣象廳分類，颱風最高瞬間風速在每秒33米以上、未滿44米，屬於「強烈颱風」；富山市周六觀測的最高瞬間風速等同強烈颱風規模。

列車停駛

當地公共交通因風暴大亂。JR東日本公司表示，周六中午12時40分左右，北陸新幹線飯山站到上越妙高站間設置的風速計數值已達管制規範，因此停駛北陸新幹線長野站到富山站區間。

北陸新幹線直到傍晚6時才恢復全線行駛，期間共停駛13列車次，影響乘客數約9,800人。

地方路線「愛之風富山鐵道」截至晚間8時5分，共停駛67列車次；JR高山線從上午9時起共停駛39列車次。

中日本高速公路公司表示，周六上午暫時封閉北陸高速公路的富山到滑川路段，到晚間8時30分才恢復全線通車。

神社起火波及住宅

風暴還影響供電。北陸電力公司表示，截至晚間7時30分，約1,900戶停電。

此外一處神社失火，風勢助燃下火勢蔓延到附近9間民宅，所幸無人受傷。

除了富山縣，石川縣也出現「春天風暴」，白山市最高瞬間風速每秒達29.1米，創3月觀測史紀錄。航空交通方面，石川縣小松機場取消16個航班。