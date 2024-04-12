日本富豪前澤友作擬控告Meta 不滿照片被詐騙廣告冒用

日本富豪、服飾網購公司ZOZO創辦人前澤友作，周三(11日)表示正計劃控告營運Facebook、Instagram(IG)的母公司Meta，原因是社交媒體上充斥著冒用他照片的投資詐騙廣告。

前澤友作：許多民眾受騙是嚴重問題

關於Facebook等社交媒體上冒用名人照片等的投資詐騙廣告層出不窮，前澤友作與企業家崛江貴文周三在執政黨自民黨的研討會上，呼籲日本政府對此採取因應措施。前澤會後受訪表示，「Facebook與IG上持續出現冒用我照片的詐騙廣告，而且有許多民眾因此受騙，是嚴重的問題」。