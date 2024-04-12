日本富豪前澤友作擬控告Meta 不滿照片被詐騙廣告冒用

日本富豪、服飾網購公司ZOZO創辦人前澤友作，周三(11日)表示正計劃控告營運Facebook、Instagram(IG)的母公司Meta，原因是社交媒體上充斥著冒用他照片的投資詐騙廣告。
前澤友作：許多民眾受騙是嚴重問題
關於Facebook等社交媒體上冒用名人照片等的投資詐騙廣告層出不窮，前澤友作與企業家崛江貴文周三在執政黨自民黨的研討會上，呼籲日本政府對此採取因應措施。前澤會後受訪表示，「Facebook與IG上持續出現冒用我照片的詐騙廣告，而且有許多民眾因此受騙，是嚴重的問題」。
詐騙廣告常使用名人的照片邀請民眾參加研討會或投資，並將受害者引導至通訊軟體LINE進行詐騙。根據日本警察廳統計，2023年度社交軟體型態的受騙金額高達277億日圓(約14.1億港元)。
Meta回應
關於自己的照片未經授權被使用，前澤表示「我日後想投放廣告時可能會被誤認為是詐騙廣告，這已對我未來的活動造成負面影響，希望(政府等)可以做些事」。
前澤亦表示，2023年6月已透過律師發函給Meta要求撤除這些廣告，但並未充分得到回應，因此正在準備在美國興訟。
據稱，Meta回應說他們正在使用人工智能(AI)等技術處理，但無法全部刪除廣告。