熱門搜尋:
DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 23條立法 SEASONS PLACE LOONG 9 泰峯 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金像獎2024
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-12 08:45:57

日本富豪前澤友作擬控告Meta 不滿照片被詐騙廣告冒用

分享：
日本富豪、服飾網購公司ZOZO創辦人前澤友作。(互聯網)

日本富豪、服飾網購公司ZOZO創辦人前澤友作。(互聯網)

日本富豪、服飾網購公司ZOZO創辦人前澤友作，周三(11)表示正計劃控告營運FacebookInstagram(IG)的母公司Meta，原因是社交媒體上充斥著冒用他照片的投資詐騙廣告。

前澤友作：許多民眾受騙是嚴重問題

關於Facebook等社交媒體上冒用名人照片等的投資詐騙廣告層出不窮，前澤友作與企業家崛江貴文周三在執政黨自民黨的研討會上，呼籲日本政府對此採取因應措施。前澤會後受訪表示，「FacebookIG上持續出現冒用我照片的詐騙廣告，而且有許多民眾因此受騙，是嚴重的問題」。

詐騙廣告常使用名人的照片邀請民眾參加研討會或投資，並將受害者引導至通訊軟體LINE進行詐騙。根據日本警察廳統計，2023年度社交軟體型態的受騙金額高達277億日圓(14.1億港元)

Facebook等社交媒體母公司Meta。(資料圖片)

Facebook等社交媒體母公司Meta。(資料圖片)

Meta回應

關於自己的照片未經授權被使用，前澤表示「我日後想投放廣告時可能會被誤認為是詐騙廣告，這已對我未來的活動造成負面影響，希望(政府等)可以做些事」。

前澤亦表示，20236月已透過律師發函給Meta要求撤除這些廣告，但並未充分得到回應，因此正在準備在美國興訟。

Ad Block

據稱，Meta回應說他們正在使用人工智能(AI)等技術處理，但無法全部刪除廣告。

洗冷氣機教學｜正確方法+工具 6步洗走灰塵（am730製圖） 洗冷氣機教學｜冷氣要多久洗一次？（am730製圖） 洗冷氣機教學｜洗冷氣需要甚麼工具？（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第1步 關掉總電源（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第2步 拆開隔塵網沖水（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第3步 掃走表面塵埃（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第4步 噴冷氣清潔劑（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第5步 用噴水壺再次清潔（am730製圖） 洗冷氣機教學｜第6步 裝回冷氣機（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受