日本寶塚劇團演員自殺事件　為工作過重致歉稱缺證據涉霸凌

有日本國民劇團之稱，擁有過百年歷史的寶塚歌劇團，在早前發生有成員墜樓的事件。寶塚因此暫停所有的演出直至調查結束。而在周二（14日），寶塚召開記者會發表調查報告。
在周二的記者會上，寶塚承認是因為演出的日程頻密，對演出者構成心理壓力，但對於日本媒體指是因為劇團內出現資深成員對新人或年資較淺成員的欺凌問題作出否認，指調查未有發現相關問題。不過死者的家屬就呼籲劇團重新展開調查。
劇團理事長為事件負責辭職
根據寶塚的報告表示，他們訪問了死者所屬「宙組」的62名演員，以及劇團職員等人員，當中有4名演員拒絕受訪，但未有交代原因。而調查又指，沒有證據就有關資深成員用熨髮器熨傷死者以及出言責罵，並僅將此歸納為「傳言」，稱團內沒有出現霸凌的問題。而歌劇團的理事長木場健之，就承認過密的演出日程對演員造成嚴重的心理壓力，而他表示自己會在12月1日為事件負責辭職。
然而在近期媒體報道，甚至有前寶塚成員受訪，都指劇團有嚴密的上下級關係，有劇團成員承認過去存在資深成員欺凌新人的情況，甚至承認自己也曾經是施虐者。不過報告中仍然否認劇團內部有欺凌的情況。媒體批評劇團是意圖隱瞞組織內部的陰暗面。
死者家屬不滿隱瞞欺凌問題
死者家屬的代表律師，在回應傳媒就表示，對於劇團承認日程過密的問題，並為此道歉是值得讚許，不過對於有關團內欺凌的問題作出否認以及未有提供改善方法就不能接受。網民亦批評，寶塚的調查仍只是想保住109年歷史的寶塚「招牌」，試圖將女死者的事件當成單一事故處理，對比起承認廣泛性侵問題的尊尼事務所更差。
根據之前的媒體報道，墜樓的死者是「宙組」25歲的成員有愛綺，報道指她在團內曾被4名資深成員欺凌，甚至有人用熨髮器熨傷有愛綺。之後有前寶塚成員接受訪問，承認劇團的階級觀念嚴重，有資深成員會欺凌低級成員的「文化」，甚至承認自己在年資淺時作為受害者，在隨着年資加深而變成施虐者。而日本網民表示，有愛綺的雙胞妹妹也是寶塚的成員。