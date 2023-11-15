日本寶塚劇團演員自殺事件　為工作過重致歉稱缺證據涉霸凌

有日本國民劇團之稱，擁有過百年歷史的寶塚歌劇團，在早前發生有成員墜樓的事件。寶塚因此暫停所有的演出直至調查結束。而在周二（14日），寶塚召開記者會發表調查報告。 在周二的記者會上，寶塚承認是因為演出的日程頻密，對演出者構成心理壓力，但對於日本媒體指是因為劇團內出現資深成員對新人或年資較淺成員的欺凌問題作出否認，指調查未有發現相關問題。不過死者的家屬就呼籲劇團重新展開調查。

劇團理事長為事件負責辭職 根據寶塚的報告表示，他們訪問了死者所屬「宙組」的62名演員，以及劇團職員等人員，當中有4名演員拒絕受訪，但未有交代原因。而調查又指，沒有證據就有關資深成員用熨髮器熨傷死者以及出言責罵，並僅將此歸納為「傳言」，稱團內沒有出現霸凌的問題。而歌劇團的理事長木場健之，就承認過密的演出日程對演員造成嚴重的心理壓力，而他表示自己會在12月1日為事件負責辭職。 然而在近期媒體報道，甚至有前寶塚成員受訪，都指劇團有嚴密的上下級關係，有劇團成員承認過去存在資深成員欺凌新人的情況，甚至承認自己也曾經是施虐者。不過報告中仍然否認劇團內部有欺凌的情況。媒體批評劇團是意圖隱瞞組織內部的陰暗面。