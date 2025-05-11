日本將啟動電磁炮海上發射試驗 擬反制中國北韓極音速武器

日本防衛省積極研發以電磁力高速發射炮彈的新型武器「電磁炮」，不久之後將進行海上發射試驗。電磁炮被認為可攔截中國和北韓的極音速武器，日本目標是將電磁炮搭載於「神盾系統搭載艦」。
《讀賣新聞》報道，電磁炮的特徵是透過炮管內的軌道導電，產生電磁力射出專用的金屬製炮彈，比一般使用火藥的炮彈發射速度更快、射程更遠。由於不使用火藥，炮彈儲存更加方便，對自衛隊員也更安全。
電磁炮除了可用於攻擊艦艇、飛機、無人機，還可能用於攔截飛行速度是音速5倍(5馬赫)以上，且可循不規則軌道在低空飛行的「極音速武器」，被期待成為改變戰力平衡的關鍵角色。
日本從2016年開始研發電磁炮。2023年夏季，海上自衛隊的試驗艦「Asuka號」已搭載小型測試系統進行海上發射實驗。這次「Asuka號」將運送全長約6米、重量約8噸、接近實戰尺寸的大型測試系統，進行海上發射實驗。
這將是首次以接近實物大小的電磁炮進行海上發射試驗，目的是確認命中精準度等性能。
防衛省去年5月與德國、法國的國防部及研究機構簽署共同研究協議，也派人到已中斷電磁炮開發的美國軍方，使用美國的實驗數據，藉此推動電磁炮實戰化。
日本的目標是研發艦載型電磁炮，在神盾系統搭載艦及新型護衛艦上部署，但目前仍存在軌道被炮彈磨損，導致難以連續發射，以及發射速度降低等技術性問題。
除了日本，中國也在加速開發電磁炮。中國海軍工程大學在2023年11月發表論文指，已成功測試一種新型電磁軌道發射系統，完成120次發射試驗，可快速發射炮彈而不會使軌道受損，並稱「中國在此技術方面領先全球」。