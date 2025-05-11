日本將啟動電磁炮海上發射試驗 擬反制中國北韓極音速武器

日本防衛省積極研發以電磁力高速發射炮彈的新型武器「電磁炮」，不久之後將進行海上發射試驗。電磁炮被認為可攔截中國和北韓的極音速武器，日本目標是將電磁炮搭載於「神盾系統搭載艦」。

《讀賣新聞》報道，電磁炮的特徵是透過炮管內的軌道導電，產生電磁力射出專用的金屬製炮彈，比一般使用火藥的炮彈發射速度更快、射程更遠。由於不使用火藥，炮彈儲存更加方便，對自衛隊員也更安全。

電磁炮除了可用於攻擊艦艇、飛機、無人機，還可能用於攔截飛行速度是音速5倍(5馬赫)以上，且可循不規則軌道在低空飛行的「極音速武器」，被期待成為改變戰力平衡的關鍵角色。