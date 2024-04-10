日本將建立觀光許可防犯黑工及恐怖份子　計劃2030年實施

隨着日本在新冠疫情後，旅客不斷創新高之下。日本媒體報道，政府在今個年度將會開始著手建立類似美國的電子觀光許可證（ESTA），並希望到2030年能正式採用。將在旅客登機前赴日本前，阻截懷疑非法勞工或恐怖份子等入境。

目前日本對多個國家及地區都實行免簽證入境，而日本政府預計到2030年會有6,000萬人次的旅客訪日，因此參考了美國有關入境申請的ESTA簽證，而設立屬於日本版的ESTA，並在2030年推行。日本媒體又表示，在設立ESTA之前，日本政府亦打算建立系統，可以在旅客在登機前取得資料比對，可以讓航空公司及早阻止登機。