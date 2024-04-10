日本將建立觀光許可防犯黑工及恐怖份子　計劃2030年實施

隨着日本在新冠疫情後，旅客不斷創新高之下。日本媒體報道，政府在今個年度將會開始著手建立類似美國的電子觀光許可證（ESTA），並希望到2030年能正式採用。將在旅客登機前赴日本前，阻截懷疑非法勞工或恐怖份子等入境。
目前日本對多個國家及地區都實行免簽證入境，而日本政府預計到2030年會有6,000萬人次的旅客訪日，因此參考了美國有關入境申請的ESTA簽證，而設立屬於日本版的ESTA，並在2030年推行。日本媒體又表示，在設立ESTA之前，日本政府亦打算建立系統，可以在旅客在登機前取得資料比對，可以讓航空公司及早阻止登機。
日本媒體報道，需要申請有關簽證的人士，將會是以觀光、工幹或探親等目的，前往日本短期逗留的人士，有關的國家及地區截是本月為止有71個。有關人士需要在前赴日本前，透過日本入境部門設置的網站，提供姓名、入境目的、活動內容及住宿地方。日本當局將會比對犯罪者的黑名單，並且在判斷沒有非法勞動可能下才會容許有關人士登機。
根據現時情況，日本政府在國際航班起飛後30分鐘才收到有關乘客的資料，在比對後仍要等有關人士抵達日本後，才被遣返回出發地，新的簽證計劃將可以避免有關情況，並減少在入境時的審查。
日本入境部門的數字，截至2024年的1月，在日本非法居留人數為79,113人，比10年前增加約2萬人，當中有49,801人，即62.9%人士以短期逗留的簽證到達日本。日本媒體指，政府雖然希望透過旅遊吸引遊客，並繼續增加免簽證入境的地方，然而同時亦要防範非法逗留者造成的治安問題。