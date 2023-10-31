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國際
2023-10-31 14:02:34

日本將更改外國人移民逗留條件　促進海外人才創業

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日本計劃修改逗留條件吸引外國人創業。(美聯社)

日本計劃修改逗留條件吸引外國人創業。(美聯社)

日本政府計劃修改居留的資格，以吸引外國專才在日本創業。傳媒報道，新的計劃可以免除有意創業者必須在日本設立辦事處及聘請足夠員工的要求，而給了創業者兩年的準備時間在日本逗留。

《日本經濟新聞》在周一（30日）報道，日本政府為吸引外國投資者到日本創業，打算大幅修訂目前申請居留的資格。根據日本目前有關取得「經營、管理」的居留資格，有關的外國投資者需要在日本設立辦公室，並且聘請超過2名全職員工或投資500萬日圓（約26.05萬港元）以上。然而日本傳媒指，這條件對初創公司造成經營的壓力。

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日本計劃放寬外國人經營企業的居留權要求。(路透社)

日本計劃放寬外國人經營企業的居留權要求。(路透社)

將放寬投資金額要求

報道指，日本的入境及居留部門，將在明年修訂有關的資格，將取消有關辦公室及資金的要求，只要投資者提出的經營計劃獲得政府的批准，可以在免卻有關的要求下，在日本取得2年的居留權。報道指，日本政府修訂有關的簽證要求，目的是要吸引先進的科技以及新思維的經營模式引入日本。

日本媒體指，雖然截至今年6月，獲得經營資格而在日居留的外國人有約3.5萬人，比2015年有近倍的增加，但以日本的經濟規模仍然較少。而經濟合作暨發展組織（OECD）的調查，根據外國企業數字及稅制等項目，列出對創業者的吸引程度，日本在調查的24個國家中排21位。

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