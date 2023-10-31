日本將更改外國人移民逗留條件　促進海外人才創業

日本政府計劃修改居留的資格，以吸引外國專才在日本創業。傳媒報道，新的計劃可以免除有意創業者必須在日本設立辦事處及聘請足夠員工的要求，而給了創業者兩年的準備時間在日本逗留。

《日本經濟新聞》在周一（30日）報道，日本政府為吸引外國投資者到日本創業，打算大幅修訂目前申請居留的資格。根據日本目前有關取得「經營、管理」的居留資格，有關的外國投資者需要在日本設立辦公室，並且聘請超過2名全職員工或投資500萬日圓（約26.05萬港元）以上。然而日本傳媒指，這條件對初創公司造成經營的壓力。