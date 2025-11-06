日本將派出反恐警察出動滅熊　全國最大獵人協會反對自衛隊出勤

日本熊害問題，自衛隊在周三（5日）開始派員到秋田縣協助，不過礙於法律問題不會直接射殺熊隻。因此警察廳在與各地政府協商後，計劃最快在下星期三（13日）派出反恐部隊人員到熊害最嚴重的秋田及岩手兩縣，以步槍獵熊。不過在周三，日本最大的全國獵人協會會議後，表示並不支持自衛隊及警隊持槍滅熊。

日本警察廳早前分別派員與多個受熊害影響的地方進行交流了解狀況，並在今日（6日）表示，他們最快在下星期四就會向秋田及岩手派出機動部隊人員，佩備步槍。有關的隊伍以4人為一組，當中包括1名指揮、2名狙擊手以及1名地方的協調人員，並在2縣各派駐2個部隊，合共16人。警察表示，今次派出的部隊都是防暴警察內的槍械反制部隊，他們原來的目標是打擊恐怖主義。部隊人員需要精通步槍操作，不過警察廳未透露由哪個部門派遣。 獵人協會指警察對熊經驗及知識不足 然而日本全國獵人都加入的「大日本獵友會」在周三出席與執政自民黨的熊害政策會議上，反對派出自衛隊驅除熊隻，又認為讓警員佩戴步槍參與滅熊造法作出質疑。有關協會在全日本有約10萬名會員，並在全國國地都有分會，在去年該會捕獵約9,100隻熊，而今年亦已經有約5,000隻，每年捕獵的野豬及鹿更是超過100萬隻。該會要求獵人需要進行最少2次射擊練習才可以用槍執行任務。獵會的會長指出：「熊見到人就會衝過來，非常危險。對熊知識及經驗都少的警察，在重要時刻進行『緊急狩獵』，這一點非常值得懷疑。」